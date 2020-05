corona-Lockerung : Kirchliche Beratungsstellen in Eutin und Neustadt bieten wieder persönliche Gespräche an

Voraussetzung ist die Einhaltung strikter Hygiene-Vorschriften.

24. Mai 2020, 17:59 Uhr

Eutin/Neustadt | Persönliche Treffen sollen angesichts der Corona-Pandemie zwar nach wie vor vermieden werden. Dennoch bieten die kirchlichen Beratungsstellen zusätzlich zur telefonischen Beratung wieder persönliche Gespräche an.



Persönliche Gespräche bei strikter Hygiene





„Unter Einhaltung strikter Hygienevorschriften können wir in einigen Fällen auch wieder Gesprächstermine in den Einrichtungen vereinbaren“, sagt Felix Wörner, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle für Familien- und Lebensfragen in Eutin.

Gleiches gelte für die Beratungsstelle für Familien-, Partnerschafts- und Lebensfragen in Neustadt, bestätigt Sozialpädagogin Sabine Fuchs: „Es ist ganz klar, dass sich ein Beratungsgespräch für Paare nur sehr schwer am Telefon führen lässt, um nur ein Beispiel zu nennen.“ Daher habe man sich entschlossen, wieder persönliche Treffen zu ermöglichen.



Anmeldungen erforderlich





Da Beratungsgespräche meist etwas länger dauern, sind Anmeldungen erforderlich. Für die Beratungsstellen in Eutin (Schloßstraße 11) und Stockelsdorf (Lohstraße 146) melden sich Interessenten unter Tel. 04521/8005-424 und zwar montags zwischen 9 und 13 Uhr, dienstags zwischen 13 und 18 Uhr sowie mittwochs und donnerstags jeweils zwischen 9 und 13 Uhr.

Anmeldungen sind auch bei Beratungsstelle in Neustadt (Hochtorstraße 22) erforderlich, die ebenfalls unter der Eutiner Rufnummer 04521/8005-410 erreichbar ist. Die Bürozeiten lauten dort: montags bis donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr, freitags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. In Neustadt können auch Gesprächstermine für die Außenstellen in Burg auf Fehmarn (Breite Straße 47) und Oldenburg (Johannisstraße 35) vereinbart werden.

Sind die Telefone gerade nicht persönlich besetzt, können Ratsuchende ihre Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Sie werden dann zeitnah zurückgerufen. Einsame oder besorgte Menschen können sich auch bei der Seelsorge-Hotline der Nordkirche melden, die täglich von 14 bis 18 Uhr unter Tel. 0800/4540106 zu erreichen ist.