Eutin/Sereetz : Kirchenkreis Ostholstein überträgt wieder Gottesdienst im Internet

Live-Stream aus der aus der Kirche „Schifflein Christi“ in Sereetz.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

24. April 2020, 14:45 Uhr

Eutin/Sereetz | Am kommenden Sonntag überträgt der Kirchenkreis Ostholstein ab 11 Uhr per Live-Stream einen Gottesdienst aus der Kirche „Schifflein Christi“ in Sereetz. Die Liturgie liegt in den Händen von Pastor Sönke Stein sowie von Ute Lettau und Kerstin Heinemeier. „Wir planen einen Familiengottesdienst, den wir etwas anders als sonst mit Tüchern und Kerzen gestalten wollen. Die Liturgie wird dabei auf wesentliche Elemente reduziert und wir hoffen, dass es ein besonderes Gottesdienst-Erlebnis für Jung und Alt wird “, sagt Pastor Stein. Musikalisch wird Hanna Holub mit Klavier und Gesang durch den Gottesdienst führen. Zu erreichen ist der Live-Stream über einen Link auf der Internetseite des Kirchenkreises (www.kirchenkreis-ostholstein.de) sowie über die Internetseite der Kirchengemeinde. Die Liedtexte werden dann wieder direkt im Livestream eingeblendet.

Pastor Stein: „Wir freuen uns in dieser Zeit der Einschränkungen sehr über die Möglichkeit, einen Gottesdienst in der Tradition unserer lebendigen Familiengottesdienste in unserem kleinen "Schifflein Christi" zu feiern – mit allen, die sich einloggen mögen!“