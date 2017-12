Kirchenkreis nun im Fahrwasser

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Alexander Steenbeck

erstellt am 11.Dez.2017 | 14:55 Uhr

Die Kirchenkreissynode Ostholstein hat bei der letzten Sitzung ihrer Legislatur über die neue Finanzsatzung, Rücklagenbildung und den Haushalt 2018 entschieden, wie der Kirchenkreis mitteilte. Die 71 Synodalen billigten im Kloster Cismar einstimmig. Die Synode wird im Frühjahr neu gewählt.

Im nächsten Jahr sollen der Kirchenkreis Ostholstein und die Kirchengemeinden eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 15 Millionen Euro von der Nordkirche erhalten. Die Kirchengemeinden im Kirchenkreis könnten mit rund 5,5 Millionen Euro rechnen. Für gemeinschaftliche Aufgaben wie die Besoldung der Pastorinnen und Pastoren, die energetische Sanierung von Gebäuden und das Kita-Werk gebe der Kirchenkreis 4,75 Millionen Euro aus.

Im Dialog blickten die Pröpste Peter Barz (Eutin) und Dirk Süssenbach (Oldenburg) auf dieses Jahr. Das 500. Reformationsjubiläum mit den vielen Veranstaltungen hätte positive Resonanz erzeugt. Die Kirchen seien so voll gewesen, wie sonst zu Weihnachten, sagte Barz. Der Propst ist froh, dass es dem Kirchenkreis gelungen sei, eine vitale und lebendige Kirche zu präsentieren, die stets versuche, nah an den Menschen zu sein. Das hätte sie „mit dem Fest rund um das Kirchenschiff im Neustädter Hafen, bei Kindermusicals und Konzerten in den Gemeinden, bei Ausstellungen und Diskussionen“ und anderem erreicht.

Propst Süssenbach fügte der „Begeisterungswelle für Themen der Reformation“ einige Bedenken hinzu. So dächten viele Kinder am 31. Oktober mehr an Halloween, weniger an Martin Luther. „Und das Grundwissen um biblische Geschichten, christliche Werte und die Hintergründe von Weihnachten, Ostern und Pfingsten ist im Stammland der Reformation längst im Schwinden begriffen“, bemerkte der Propst. Süssenbach wies darauf hin, dass in den nächsten zehn Jahren die Zahl der Pastoren in der Nordkirche von 1700 auf 1100 sinken werde. Die Zahl der besetzbaren Pfarrstellen werde bis 2030 wohl von 70 auf 46 zurückgehen. Gerade im ländlichen Raum sei es schwer, pastoralen Nachwuchs zu finden.

Propst Barz resümierte, trotz vieler Herausforderungen und Veränderungen habe das Reformationsjubiläum Mut gemacht: „Es half, sich seiner selbst als Christ zu vergewissern.“

Präses Dr. Peter Wendt zog eine Bilanz der achtjährigen Wahlperiode. Er dankte den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Synodalen. Nach der Fusion der Kirchenkreise Oldenburg und Eutin und anfänglicher Zweifel sei der neue Kirchenkreis Ostholstein ins richtige Fahrwasser gekommen und habe viele Projekte wie das Kita-Werk umsetzen können. Wendt: „Der Kirchenkreis hat sich als Kirche am frischen Wasser positiv entwickelt und kann gestärkt in die nächste Wahlperiode eintreten.“ Als Herausforderung der künftigen Synode nannte er das Friedhofswesen und die Entwicklung des Bereichs Tourismus.

Der Haushalt, erstmals nach den Maßgaben der neuen Finanzsatzung erstellt, sieht rund 15 Millionen vor. Davon werden sechs Millionen Euro für Gemeinschaftsausgaben, Altersversorgung und Klimaschutz eingesetzt. Knapp 9,15 Millionen Euro werden im Verhältnis 60 zu 40 auf die Kirchengemeinden (5,5 Millionen Euro) und den Kirchenkreis (3,6 Millionen Euro) verteilt. Der Kirchenkreis sieht die Entnahme von maximal einer halben Million Euro aus den Rücklagen vor. 1,1 Millionen Euro fließen in die Rücklage von Kirchengemeinden und -kreis. Über die finanzielle Förderung des Vereins Life Challenge auf Fehmarn, der suchtkranken Männern hilft, werde die neue Synode entscheiden.