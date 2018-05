Kirchenkreis bereitet sich auf Pastorenmangel vor

von Michael Kuhr

17. Mai 2018, 10:47 Uhr

In der Nordkirche werden bis 2030 rund 600 Pastoren durch Eintritte in den Ruhestand fehlen. Das führt auch in der Synode des Kirchenkreises Plön-Segeberg zu einer gewissen Beunruhigung.

Unter der Leitung von Präses Peter Wiegner waren kürzlich 82 der 87 Synoda-len zur Kirchenkreissynode zusammengekommen. Sie wählten unter anderem ihre Ausschüsse und befassten sich mit dem Erwarteten Mangel an Pastoren.

Der Mangel an Pastorinnen und Pastoren wird den Kirchenkreis Plön-Segeberg vor große Herausforderungen stellen, hieß es. So könne es künftig passieren, dass Pfarrstellen auch dann nicht besetzt würden, wenn es Interessenten dafür gebe. Andere Regionen, die stärker von dem Personalmangel betroffen seien, könnten dann bevorzugt werden.

„Wir haben dieses Thema im Auge“, sagte Propst Dr. Daniel Havemann. „Wir werden das beherzt und mit Gottvertrauen angehen, besonders im Hinblick auf das Thema Kirche in ländlichen Raum.“ Propst Erich Faehling ergänzte: „Bei allem gebotenem Ernst bietet sich dadurch die Chance, Kirche neu und anders zu denken.“ Ein erster Schritt sei bereits getan: „Der Kirchenkreisrat hat eine Konzeptgruppe ins Leben gerufen, die bis September einen Prozessplan erarbeiten wird“, sagte Havemann. Eine Themensynode zur Personal- und Stellenentwicklung ist geplant.

Propst Dr. Havemann berichtete über den Stand der Planungen des Neubaus für die Kirchenkreisverwaltung in Bad Segeberg. Den hatte die Synode im Oktober 2017 beschlossen. Es werde im Juni einen Wettbewerb für Architekten geben, bis September 2018 solle dann eine Entscheidung fallen, welches Architekturbüro den Zuschlag bekomme. „Wichtige Kriterien für den Zuschlag sind vor allem auch Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz“, sagte Havemann. Im Januar 2019 soll der Kirchenkreissynode dann eine Beschlussvorlage vorgelegt werden.



Wahlen zu den Ausschüssen:

Dem Finanzausschuss gehören an Katrin Koch (Preetz) Holger Neitz (Todesfelde), Claus-Peter Dieck (Todesfelde), Albrecht Graf Brockdorff-Ahlefeldt (Ascheberg), Pastor Jan Philipp Strehlow (Ascheberg), Pastior Diethelm Schark (Oldesloe) und Petra Rink (Mitarbeiterin Diakonisches Werk). Dem Bildungsausschuss gehören an Lasse Helgeberger (Preetz), Astrid Voß-Scherrer (Oldesloe), Joachim Schuldt (Laboe) und Jan Gintel (Trappenkamp). Zudem gehören dem Ausschuss Propst Dr. Daniel Havemann und Anke Exner, Leiterin des Bildungswerkes, an. Dem Ökumeneausschuss gehören an Julian Mallek (Preetz), Pastor Alf Kristoffersen (Wahlstedt), Martin Haasler (Söhren), Dr. Nils Fritzel (Leezen), Klaus-Rainer Martin (Klein Wesenberg), Hinrich Goss (Schwartbuck), Pastorin Gabriele Dreßler (Neuengörs), Pastorin Barbara Süptitz (Bad Oldesloe), Heike Förster (Preetz) und Udo Reichle-Röber (Klein Wesenberg). Propst Erich Faehling und Pastorin Gertrud Schäfer, Inhaberin der ökumenischen Arbeitsstelle des Kirchenkreises, gehören durch Amt dem Ausschuss an. Drei weitere Mitglieder werden vom Kirchenkreisrat berufen.