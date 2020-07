Kirchenkreis baut neue Verwaltung

Synode des Kirchenkreises Plön-Segeberg stimmt für den Neubau eines C02-neutralen Verwaltungszentrums im Bad Segeberger Gewerbegebiet

von Michael Kuhr

02. Juli 2020, 15:34 Uhr

Plön/Segeberg | An ungewöhnlichem Sitzungsort tagte kürzlich die Synode des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Plön-Segeberg. 74 Synodale trafen in der Kreissporthalle Bad Segeberg wichtige Entscheidungen für den Kirchenkreis. Ein Schwerpunkt war der Bau eines neuen Kirchenverwaltungszentrums. Unter den Vorgaben Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit einer Kirche in sich wandelnden Zeiten stimmten die Synodalen nach intensiver Diskussion für einen Bau im Bad Segeberger Gewerbegebiet Burgfelde. Der Kirchenkreis will am Birkenring bis voraussichtlich Jahresende 2022 ein komplett C02-neutrales Bürogebäude mit bis zu 86 Arbeitsplätzen bauen lassen.

Die beiden Pröpste des Kirchenkreises, Dr. Daniel Havemann und Erich Faehling, zeigten sich erfreut über das Ja der Delegierten. „Ich halte das für eine nachhaltige, zukunftsorientierte und wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung“, sagte Havemann, „die sowohl den Mitarbeitenden als auch den Kirchengemeinden zugewandt ist.“ Vor der Abstimmung wurden diverse Alternativen zum Neubau geprüft. „Es hat sich gezeigt, dass die Entscheidung pro Neubau wirtschaftlich die mit Abstand sinnvollste und auf längere Sicht günstigste ist – gerade auch unter den Gesichtspunkten, dass mit dem neuen Verwaltungszentrum eine Immobilie von großem Wert geschaffen wird und zurzeit zu historisch niedrigen Zinsen gebaut werden kann“, so Havemann.

Auch Umweltaspekte spielen eine entscheidende Rolle, wie Propst Erich Faehling betonte. Der Entschluss, ein CO2-neutrales Gebäude in Holzrahmenkonstruktion mit Geothermie und Photovoltaik zu bauen, sei auch mit Blick auf Umwelt und Klimawandel gefallen. „Hier sehen wir uns als Kirche in einer besonderen Schöpfungsverantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen“, sagte Faehling. Zudem spare auch diese Entscheidung noch einmal deutlich Kosten ein: Durch die CO2-Neutralität koppele sich der Kirchenkreis weitgehend von der Entwicklung steigender Energiekosten und einer wachsenden CO2-Besteuerung ab. Die Synode hat für den Neubau 8,3 Millionen Euro bewilligt.

Ein weiteres Thema war die Gründung eines Kita-Werkes auf Ebene des Kirchenkreises, dem die Synode mit großer Mehrheit zustimmte. Damit will der Kirchenkreis künftig die Kirchengemeinden entlasten. Durch die Gründung könnten künftig mehr Kirchengemeinden die Trägerschaft von Kitas auf den Kirchenkreis übertragen. „Dieser Wunsch wird von Gemeindeseite immer öfter geäußert, weil es sie in Sachen Verwaltung oder Personalgewinnung massiv unterstützt“, sagte Pastor Dr. Rüdiger Sachau, Leiter der Kitawerk-Arbeitsgruppe. Religionspädagogisch würden die Kitas auch weiterhin von den Pastorinnen und Pastoren der jeweiligen Kirchengemeinden begleitet. Aktuell gibt es im Kirchenkreis 42 Kindertagesstätten, für acht ist der Kichenkreis Träger.

Die Synode verabschiedete einen Haushalt mit 33 Millionen Euro Volumen. Der Haushaltsplan liegt bis 8. Juli bei der Kirchenkreisverwaltung in Bad Segeberg öffentlich aus.