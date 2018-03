Kirche und NS – „Neue Anfänge nach 1945?“

Die Wanderausstellung der Nordkirche macht in Plön Station und beleuchtet die Rolle der Kirche im Nationalsozialismus / Schüler erarbeiten Lokalbezug

von shz.de

12. März 2018, 00:47 Uhr

1932, noch vor Hitlers „Machtergreifung“, waren landesweit über 50 Prozent der Pastoren NSDAP-Mitglieder. Wie gingen die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit um? Mit dieser Frage befasst sich die Wanderausstellung „Neue Anfänge nach 1945?“ der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Plön ist aktuell 26. Station. Am Sonnabend wurde die Schau in der Nikolaikirche im Beisein von Propst Erich Faehling, Julia Patzke (Referentin für Frauenarbeit) und Pastorin Janina Lubeck von Historiker Dr. Stephan Linck eröffnet.

Linck (54) ist Studienleiter für Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit an der Evangelischen Akademie der Nordkirche und hat einen familiären Bezug zur Thematik. Seinem Großonkel Pastor Heinrich Christian Böttger ist innerhalb der Ausstellung das Lokale Fenster Plön gewidmet, das aufgrund einer Projektarbeit der Zwölftklässler des Gymnasiums Schloss Plön, Johanna Koglin und Thea Steenkamp, entstand. Linck steuerte aus dem Familienalbum Fotos bei, die Böttger und Lincks Vater Roland (Jahrgang 1925) im Plöner Pastoratsgarten im Familienkreis zeigen. Ebenfalls liegen zwei Hefte mit „Königsberger Briefen“ vor, die Lincks Großmutter Maria an ihre Schwester Martha schrieb. Lincks Großväter waren ebenfalls Pastoren.

Sein Vater holte am Internat Schloss Plön nach 1945 das Abitur nach. Böttger war Jahrgang 1894, ab 1929 Pastor in Plön und ab 1933 Mitglied der NSDAP und bemühte sich um Kooperation mit der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt (Napola) Schloss Plön. 1935/36 leitete er das Kirchenbuchamt, dem eine wichtige Rolle zukam: Anhand der Kirchenbücher konnten die Nazis herausfinden, wer Jude war. „Die christliche Taufe war Nachweis für nicht-jüdische Herkunft“, erklärte Linck. So hätten die Nazis Juden mit Unterstützung der Kirche jagen können. Er habe sich mit Deutsch-gläubigen Neuheiden angelegt, weil er meinte, Nazis müssten Kirchenmitglied sein, und sich darum bemüht, das Leben der Napola in das kirchliche Leben zu integrieren, hielt im Schloss Andachten und gab Religionsunterricht. Nach 1945 begründete Böttger den CDU-Ortsverein in Plön mit und setzte sich für die Freilassung internierter Kriegsverbrecher ein. Auch taufte er die Kinder eines ehemaligen NSDAP-Kreisleiters, obwohl der aus der Kirche ausgetreten war. „Weil er darüber seine Amtsgeschäfte vernachlässigte, wurde er zunehmend kritisch von Propst Kobold gesehen, 1950 nach Ascheberg versetzt und wegen nicht zulässiger Amtshandlungen beurlaubt“, erzählte Linck. „Böttger war sehr selbstgerecht, die eigene Schuld war für ihn kein Thema, er stellte sein Verhalten in einem Rechtfertigungsschreiben als inneren Widerstand dar. Er hätte Zweifel an sich äußern und es zugeben können, aber es gab nicht mal einen Anflug von Selbstzweifel. Stattdessen sah er es als seinen seelsorgerlichen Auftrag, sich für internierte Kriegsverbrecher einzusetzen, aber warum stand er nicht für ehemals Verfolgte ein?“, fragte Linck.

Die Ausstellung ist bis 4. April in der Nikolaikirche zu sehen, geöffnet montags bis sonnabends 9 bis 16 Uhr und im Rahmen des Begleitprogramms. Führungen nach Vereinbarung, Telefon 04522/2235, E-Mail an: buero@kirche-ploen.de. Begleitend bieten Julia Patzke, Janina Lubeck und Irene Plähn ein Erzählcafé „Die Rolle der Pfarrersfrau“ am Dienstag, 13. März, ab 19 Uhr im Gemeindehaus an. Unter dem Motto „Gerettet aber nicht versöhnt“ steht ein Gottesdienst am Sonntag, 18. März, ab 10 Uhr. Am 22. März ab 19 Uhr referiert Linck in der Nikolaikirche zu „Pastor Walter Auerbach und die Anfänge des christlich-jüdischen Dialogs nach 1945“. Auerbach war jüdischer Herkunft, Pastor in Altenkrempe und früherer Plöner Schüler und wurde unter Berufung auf die Nürnberger „Rassegesetze“ 1935 in den Ruhestand versetzt.