Kirche sucht neuen St. Martin

von Juliane Kahlke

erstellt am 08.Nov.2017 | 12:39 Uhr

Vor 30 Jahren stieg die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Eutin in das Feiern des Martinstags am 11. November ein. Seitdem gibt es nicht nur Schauspiel und Laternenumzug. Mit dabei war auch immer Martin Picht, der als Samariter die Figur des St. Martin verkörperte und den Umzug auf seinem „Dakar Noir“ begleitete. In diesem Jahr wird das Duo zum letzten Mal seine Rollen übernehmen. Dakar Noir leide unter Arthrose, sagt Picht. Die Gesundheit seines Pferdes gehe vor.

Die Kirchengemeinde sucht nun Pferd und Reiter, die Lust haben einmal im Jahr den heiligen Martin hoch zu Ross darzustellen. Picht gibt auch gleich Tipps: „Der Reiter muss Theater spielen wollen vor 600 Zuschauern und Spaß an der gut einstündigen Vorstellung haben.“ Das Pferd müsse Straßenverkehr und Dunkelheit gewohnt sein und Lärm vertragen können. Ein ausgeglichenes Tier eigne sich für die Aufgabe. Der Martinsreiter empfiehlt beschlagene Hufe. Wen das Amt interessiert, der meldet sich bei Pastor Philipp Bonse, Tel. 04521/7613954. Das Kostüm wird gestellt.

Am 11. November feiern die Kirchengemeinden die barmherzige Geste von Martin, Soldat einer römischen Eliteeinheit, der 334 als achtzehnjähriger Gardeoffizier in Amiens (heutiges Frankreich) stationiert war. Von seinem Sold behielt er nur das Nötigste, den Rest gab er den Hilfsbedürftigen. Als er an einem Wintertag einem unbekleideten Mann begegnete, teilte er kurzer Hand seinen Mantel und gab dem Mann eine Hälfte.

Die Figur gefällt Picht nicht nur wegen ihrer Gutherzigkeit, der Eutiner liebt Pferde seit er denken kann. Sie ständen für Freiheit, Schönheit, Anmut, Kraft und Willensstärke. Einen großen Teil seiner Freizeit widmet er ihnen. Als Schüler zog es ihn täglich zum Stall, wie der Stadtangestellte sagt. Als jugendlicher Reiter holte er erste Turniererfolge, was auch bei der Kirchengemeinde nicht unbemerkt blieb. Pastor Lutz Tamchina habe ihn vor 30 Jahren gefragt, ob er die Rolle des St. Martin übernehmen wolle. Picht gefiel das menschenfreundliche Wesen des Soldaten. Beim ersten Einsatz 1987 hätten die Augen der Kinder gestrahlt und so war es ein Leichtes für ihn, alljährlich am 11. November in Rolle und Sattel zu steigen, erst auf Leihpferd „Charly“, später auf seinem „Amor“ und seit vielen Jahren auf seinem heute 26-jährigen „Dakar Noir“. Der Ritt für Menschenwürde und ein liebenswertes Miteinander liegt dem Eutiner. Picht ist überzeugt: „Man schließe nie von der Kleidung auf den Mann.“