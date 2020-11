Kirche kommt zu den Menschen

Plöner Pastoren planen Open-Air-Veranstaltungen vor der Nikolaikirche und besondere Gottesdienste an Heiligabend

Avatar_shz von shz.de

16. November 2020, 17:40 Uhr

Plön | Die Kirche gestaltet in Corona-Zeiten besondere Gottesdienste am Heiligen Abend. Für 24. Dezember haben sich die Plöner Pastoren Janina Lubeck, Lutz Thiele und Roland Scheel mit Kirchenmusikdirektor Henrich Schwerk ein Programm für Stadt und Land ausgedacht – die Kirche kommt damit zu den Menschen.

„Wir wollen im Lockdown ein Zeichen setzen und uns als Kirchengemeinde bemerkbar machen, wir sind da und denken an die Menschen“, leitete Scheel ein. Geplant sind von 15 bis 17 Uhr im 20-minütigen Takt Open-Air-Veranstaltungen auf dem Markt, beginnend mit einem Weihnachtsliedersingen vor der beleuchteten Nikolaikirche (Textblätter werden verteilt) und anschließender weihnachtlicher Andacht in der Kirche mit Pastorin Lubeck und Prädikantin Claudia Steil.

Für mindestens vier Meter Abstand zwischen den Teilnehmern wird das Pflaster markiert, und Ordner passen auf. In die Kirche dürfen gleichzeitig 97 Menschen, auf dem Markt könnten bis zu 100 Besucher mit Abstand zusammenkommen, um zu singen, so der Plan. Alle müssen sich registrieren, weshalb viele Ordner vonnöten seien.

Um 18 Uhr gibt nach den Worten Lubecks vor der Nikolaikirche einen ökumenischen Gottesdienst zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde. Den Gottesdienst zur Christnacht um 23 Uhr gestalten Lubeck und Pastor Thiele. Man sei auch seelsorgerlich immer für die Menschen da, versprach die Pastorin.

In der Ulmenstraße auf der Wiese von Nummer 42 (15 Uhr) und an der Bushaltestelle am Schiffsthal (16 Uhr) feiern Thiele und sein Team kleine Gottesdienste in den Stadtteilen. Pastor Scheel, Henrich Schwerk und Team spannen einen großen Anhänger hinter Scheels Privatwagen und touren mit kleinen Gottesdiensten, Instrumenten und Sängerin Theresa Petersen über die Dörfer. Stationen sind: Feuerwehrhaus Kleinmeinsdorf (14 Uhr und 19 Uhr), Dorfgemeinschaftshaus Kreuzfeld (15 Uhr), Kirche Niederkleveez (16 Uhr), Feuerwehrhaus Timmdorf (17 Uhr), Parkplatz Supermarkt Stadtheide (18 Uhr).

Die Seniorenheime Ruhleben (10 Uhr) und Dana (11 Uhr) besucht Pastor Scheele. „Wir hoffen, dass wir dürfen“, meinte Scheel angesichts unwägbarer Corona-Beschränkungen. Man habe extra früh mit der Planung begonnen, damit das Vorhaben logistisch gelinge. Etwa 25 Leute von Vereinen, Feuerwehr, Stadt und Kirche unterstützten die Umsetzung.

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wird in einzelnen Teilen in den Gottesdiensten ab 25. Dezember und Anfang Januar jeweils ab 18 Uhr von Solisten und kleinen Soloensembles gesungen. Weil Hoffnung in dieser Zeit ganz wichtig sei, beteiligten sich die evangelischen Kitas an der „Hoffnungsleuchten-Aktion“ der Nordkirche. Kinder und Eltern haben laut Lubeck die Möglichkeit, Sterne zu Hause selber zu basteln und erhielten dazu einen Brief der Kirchengemeinde.



Gemeindebrief in neuem Format





Inhaltlich neu und im DIN A 4 Format statt bisher DIN A 5 präsentiert sich der Gemeindebrief. Gedruckt wurde er in 5800 Exemplaren für alle Haushalte im Kirchengemeindegebiet. „Für Haushalte, die den Gemeindebrief nicht erhalten, da sie keine Werbung wünschen, gibt es im Kirchenbüro Aufkleber mit dem Text „Gemeindebrief – Ja bitte“, sagte Scheel. Die Formatänderung begründete er mit einer Erfahrung vom Kirchentag, wo es Aufsteller mit beiden Formaten gab. „Die Leute standen vor A 4.“ Auch digital sei der Gemeindebrief abrufbar.