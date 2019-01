Kinomatinee der Hospizinitiative

von Alexander Steenbeck

15. Januar 2019, 16:40 Uhr

Die Hospizinitiative Eutin beginnt ihr Jahresprogramm am kommenden Sonntag, 27. Januar, um 11 Uhr mit der bereits traditionellen Hospizkinomatinee im Kommunalen Kino „Binchen“. Gezeigt wird der Film „Ein Schotte macht noch keinen Sommer – What We Did on Our Holiday“. In dieser Tragikomödie ist den britischen Comedy-Regisseuren Andy Hamilton und Guy Jenkin eine abwechslungsreiche Geschichte über das Leben gelungen ohne Moralkeule, die auch keine unangenehmen Themen scheut. Das nächste Eutiner Hospizgespräch findet wiederum am Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr in der Kreisbibliothek Eutin statt. Das Thema lautet „Angehörige zwischen Hingabe, Pflichtgefühl und Verzweiflung“, Referentin ist Jutta Bilitewski, Krankenhausseelsorgerin und Psychoonkologin. Am 21. März folgt ein weiteres Hospizgespräch: Claudia Chávez de Lederbogen, Ethnologin aus Hamburg, referiert zum Thema „Viva la muerte – eine mexikanische Tradition“.