Plön : Kinolaustag – mit Gutschein dem lokalen Kino helfen

Der Förderverein zum Erhalt der Kinolandschaft hat sich die Aktion einfallen lassen, um Coronagebeutelte Cinemas zu unterstützen.

30. November 2020, 12:28 Uhr

Plön | Er sei ein Workoholic, sagt Hans-Peter Jansen. Anders dürfte sein Metier auch kaum zu bewältigen sein: Der 73-jährige Hamburger betreibt sechs Programmkinos, eines davon ist seit 2009 das Astra Filmtheater in Plön. Alle Häuser sind wegen Corona zum zweiten Mal in diesem Jahr für Wochen geschlossen. Trotzdem bleibt Jansen zuversichtlich: „Jammern bringt nichts. Du erreichst nur etwas, wenn Du etwas machst“, ist er sicher.

Glück im Unglück ist für den Familienbetrieb, der vielfach Kinoprogrammpreise und Auszeichnungen einheimste, dass er unter die Kulturförderung fällt und damit Chancen hat, alle sechs Kinos mit ihren rund 50 Mitarbeitern am Leben zu erhalten. „Wir haben mit den Vermietern gesprochen, ob sie uns entgegenkommen, die Kosten auf ein Minimum heruntergefahren. Wir basteln an einer neuen Website und machen Büroarbeit“, schildert der zweifache Vater die Lage. Er sammele in Krisenzeiten, habe eine Eichhörnchenmentalität. „Wir gucken mal auf 2021: „Wenn alles nicht mehr da ist, unsere Kinos sind noch da“, meint er zuversichtlich.

Kinoleidenschaft steckt Familienmitglieder an

Als „Arbeiterkind“ wuchs Jansen in Hamburg auf, war Punk mit buntem Irokesenlook, studierte Elektrotechnik und Betriebswirtschaft. Beides sei gut für das Geschäft. Die Leidenschaft dafür erwachte 1977, als er mit vier Freunden ein Kino pachtete, weil das Programm in den anderen so schlecht war. Das „Alabama“ gaben die Freunde 1991 auf. Jansen machte weiter, pachtete 1992 das „Fama“-Kino (Lurup, bis 2004). 1996 folgten das Elbe-Kino in Othmarschen, 1999 die Blankeneser Lichtspiele, 2001 die „Koralle“ in Volksdorf. Das war das erste Stadtteilkino, das er selber baute. 2006 übernahm Jansen das „Cinema Paradiso“ in Bargteheide, 2009 das Plöner „Astra“, das seit drei Jahren die gebürtige Frankfurterin und Neu-Plönerin Kira Künzel (26) leitet und nebenher ein Fernstudium „Ganzheitliche Ernährungsberatung“ absolviert. 2010 kam in St. Pauli ein zweites selbst gebautes Projekt hinzu: Das „Studio-Kino“ leitet seit 2011 Jansens Sohn Nick-Alexander (32). Auch Tochter Noa (29) gehört zum Betrieb. Ehefrau Lydia Matern-Jansen erledigt den Einkauf und betreut das Blankeneser Kino. Jansen selbst ist drei Tage die Woche in Hamburg und fährt dann über Plön nach Fehmarn. Dort ergab sich 2015 die Chance, ein Insel-Kino zu pachten, Arbeit und Freizeit zu kombinieren. Das „Burg Filmtheater“ ging in Jansens Bestand über.

Für ihn ist Kino auch sozialer Treffpunkt.

„Wow, so ein Saal mitten in Schleswig-Holstein“, habe er gedacht, als er das erste Mal anonym das „Astra“ betrat. „Entscheidend ist, was mein Bauch sagt, ich mache Kino nicht, weil ich reich werden will, sondern weil ich möchte, dass klassische Häuser erhalten bleiben. Film ist Kultur. Ich mache nur Programmkino, wo ich auch dahinterstehe“, beschreibt Jansen seine Philosophie. Rein betriebswirtschaftlich könnte man das nicht betreiben. Das Konzept funktioniere nur, weil es noch fünf andere Kinos gibt, Filme von A nach B gehen und er zeitnah Neuheiten spielen kann. Ohne diese Möglichkeit müsste, wer nur einen Kinosaal hat, Blockbuster wegen der Modalitäten des Filmverleihs drei Wochen lang spielen. Dafür sei aber nicht genug Publikum da. Er sei der einzige, der so lange dabei ist, schätzt Jansen. „Ich lebe Kino sieben Tage die Woche, das ist meine Mission.“

Aktion des Fördervereins

Um Filmtheater zu unterstützen, hat sich der Förderverein zum Erhalt der Kinolandschaft in Schleswig-Holstein eine Aktion ausgedacht. Gegen Flyer, die an vielen Orten ausliegen, kann sich jeder am „Kinolaustag“, 6. Dezember, von 10 bis 14 Uhr eine kleine Tüte Popcorn im „Astra“ (oder in jedem anderen Kino) abholen und hat die Möglichkeit, einen Gutschein für Nach-Corona-Zeiten zu erwerben.