Kinderwehr mit Laternen ganz vorn

Diesmal waren acht Kinder die „Ehrengäste“

von Michael Kuhr

14. Oktober 2018, 14:50 Uhr

Für die drei Mädchen und fünf Jungen der Kinderfeuerwehr der Gemeinde Süsel war der Laternenumzug etwas ganz Besonderes. Von Fackelträgern eingerahmt durften sie als Ehrengäste ganz vorne im Umzug, direkt hinter der Kapelle Silas, laufen. Dabei präsentierten sie stolz ihre Laternen in Gestalt eines Feuerwehrmannes. Die Mädchen trugen natürlich eine Feuerwehrfrau, erkennbar an den langen Haaren. Gebastelt hatte sie der Feuerwehrnachwuchs der Zukunft bei der Übernachtung im Zarnekauer Feuerwehrhaus. Spannend begann der Umzug für viele der Kinder mit der Fahrt im großen oder kleinen Feuerwehrauto mit denen die Familien zum Startpunkt Sandfeld fuhren. Am Feuerwehrhaus gab es neben Stärkung vom Grill auch ein großes Lagerfeuer. Nachdem das Osterfeuer aufgrund der Witterung ausgefallen war, lagen entsprechende Mengen an trockenem Strauchwerk bereit. Zeitweise war der Feuerschein bis zur B 76 bei Eutin zu sehen. Besorgte Bürger wählten daher die 112 und die Leitstelle alarmierte die Zarnekauer Wehr. Nach einer Kontrollfahrt durch den Ort gab Wehrführer Maik Kramp Entwarnung.