Kinderuni mit Taucher

von Achim Krauskopf

07. Oktober 2018, 20:16 Uhr

Faszinierende Einblicke in die Arbeit eines Forschungstauchers verspricht der Biologe Jan Laurenz von der Uni Kiel bei einer Veranstaltung der Kinderuniversität. Sie findet im Eiszeitmuseum im Nienthal am Donnerstag, 18. Oktober, um 10.30 Uhr statt. Kinder ab sechs Jahren dürfen teilnehmen, Eltern und Großeltern können derweil im Museumscafé warten. Die Teilnahme an der Kinderuni kostet zwei Euro neben dem regulären Museumseintritt.