Kindertheater mit Tanz und Musik

von Constanze Emde

12. März 2018, 00:50 Uhr

Das Theater am Strom lädt am Samstag, 17. März, ab 15 Uhr zum neuen Stück „Das Schlaf“ in das Kulturwerkstatt-Forum in Neustadt ein. Das Schlaf, so die Veranstalter, ist ein Fantasie-Theater mit Tanz, Musik und Schauspiel für alle ab viereinhalb Jahren.

Worum gehts? Die Welt schläft, das Kind ist wach. Da kommt ein Wesen zur Tür herein, wie das Kind es noch nie sah: Das Schlaf. Was passiert dann: Ist es ein Kampf? Ist es ein Spiel? Ist es eine Fantasie? Das Schlaf und das Kind lernen sich kennen zwischen Wachen und Einschlafen, zwischen Nacht und Traum, im Spiel und im Kampf. Zum Schluss geht es gar nicht ums Gewinnen und alle sind endlich zufrieden.

Karten gibt es vorab im Buchladen Buchstabe in der Hochtorstrasse 2 in Neustadt. Kartenreservierung unter 0170 / 9888278 oder forumneustadt@gmx.de. Erwachsene zahlen fünf, Kinder vier Euro. Einlass ab 14.45 Uhr.