Kindernotfallbetreuung ab 1. Juli auch im Kreis Plön

2015 ging in Ostholstein die Kindernotfallbetreuung an den Start. Ab

1. Juli wird das Erfolgsmodell auch für den Kreis Plön umgesetzt. Die Leiterin der Familienbildungsstätte (FBS), Plön Sabine Stier, und der Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft für Familie und Beruf Ostholstein, Werner Kaiser, unterzeichneten gestern in Plön den Kooperationsvertrag.

Das Kind wird plötzlich krank oder ein wichtiger Termin steht an und es ist niemand da, der kurzfristig für die Betreuung einspringt, weil das Kind nicht in die Kita oder in die Schule kann? In solchen Fällen sind künftig innerhalb von zwei Stunden die Notfallmamas oder -papas des von der FBS getragenen Familienzentrums im Einsatz.

Katja Hofer ist zuständig für die Koordinierung der Betreuer und der Rufbereitschaft des Notfalltelefons. Das Modell ist für Eltern kostenlos und basiert auf der Mitgliedschaft von Unternehmen, die pro Mitarbeiter 85 Euro plus 7 Prozent Mehrwertsteuer im Jahr bezahlen. Maximal zahlen Unternehmen ab 100 Mitarbeitern 4999 Euro pro Jahr. Die Arbeitnehmer erhalten jeweils ein Kärtchen mit der Notrufnummer. Wer von ihnen die Betreuung in Anspruch nimmt, erfährt der Arbeitgeber nicht.

Nach Angaben von Wiebke Schiebold, Koordinatorin von Familie und Beruf, sind in Ostholstein aktuell 18 öffentliche und private Unternehmen Mitglied des von Kinderschutzbund und Lebenshilfe getragenen Modells mit 70 Einsätzen der rund zwölf Helfer in 2016. Angedacht seien für die Zukunft eventuell auch eine Notfallbetreuung für Ältere und eine Randzeitenbetreuung.

„Die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens ist bei der Gewinnung von Mitarbeitern ein entscheidendes Kriterium“, ist Schiebold überzeugt. Das sieht Annette Ziegelski ähnlich. „Wir sind interessiert und beabsichtigen, beizutreten. Man kann als Arbeitgeber damit werben“, erklärte die Leiterin des Hauptamtes der Plöner Kreisverwaltung und Personalchefin von 520 Arbeitnehmern.

Eine Tagesmutterausbildung oder Vergleichbares ist Voraussetzung für die Betreuungstätigkeit. Drei Frauen haben sich bisher bereit erklärt. Es sind die Tagesmütter Erika Franke (60) aus Hohenfelde und Hannelore Craezer (57) aus Schönkirchen sowie Susanne Först (49) aus Gettorf. Sie werden zumeist im häuslichen Umfeld im Einsatz sein und stets einen Rucksack mit Spielsachen parat haben. Je nachdem, wie groß die Not ist, springen sie montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr maximal für zwei bis drei Tage ein. Weitere Betreuer sind willkommen. Sie erhalten eine Bereitschaftspauschale von 15 Euro pro Stunde plus Fahrtzeit und Kilometer.

Ansprechpartner für Unternehmen ist Wiebke Schiebold (Telefon 0160/ 8836894, E-Mail an: info @fub-oh.de). Informationen bei Katja Hofer (Telefon 04522/505139, E-Mail an: katja.hofer@fbs-ploen.de).

von Michael Kuhr

erstellt am 28.Jun.2017 | 13:05 Uhr