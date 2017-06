Kindermusical zum Leben Martin Luthers

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

Wie war das Leben zur Zeit Martin Luthers, und was hat die Familie zu seinen Vorhaben gesagt? Am Sonntag, 11. Juni, um 10 Uhr in der Schönwalder Kirche und am Sonntag, 18. Juni, um 10.45 Uhr in der Christuskirche Hansühn gehen Kinder und Jugendliche aus Schönwalde und Hansühn – das Foto zeigt sie bei einer Aufführung 2016 – diesen Fragen nach. Passend zum Reformationsjahr haben sie ein Martin-Luther-Musical auf die Beine gestellt. Das Projekt steht unter der Leitung des Abenteuerlandteams Schönwalde in enger Zusammenarbeit mit der Chorleiterin Lydia Bock.

Schon seit Jahresbeginn wird kräftig gesungen und geübt. Inzwischen passen die Kostüme, die Kulissen stehen, die neue Technik funktioniert und die Spannung der Kinder steigt. Den Text können sie längst, aber ob das Lampenfieber ihnen keinen Streich spielt, werden sie erst am kommenden Sonntag erfahren, sind sich die Veranstalter sicher.

In Schönwalde wird es im Anschluss dieses Gottesdienstes auf der Pfarrhofwiese ein Picknick geben. Jeder soll dazu eine Kleinigkeit mitbringen, so dass ein großes Büfett entsteht.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 06.Jun.2017 | 11:22 Uhr