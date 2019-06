Eutin : „Kinderinsel“ freut sich über Sport-Spende

Kay und Dörte Cornils spenden zum zweiten Mal für Bewegungs-Kita.

von Constanze Emde

06. Juni 2019, 12:19 Uhr

Eutin | Die Kinderschutzbund-Kita „Kinderinsel“ an der Lübschen Koppel dankte gestern offiziell dem Ehepaar Dörte und Kay Cornils, deren gegründete gleichnamige Stiftung bereits zum zweiten Mal 1000 Euro spendeten, um Kinderwünsche zu erfüllen. „Im vergangenen Jahr haben wir davon die Fallschutzmatten angeschafft für den Bewegungsraum. In diesem Jahr kamen die Reckstangen für den Außenbereich dazu“, sagte die neue neue Kita-Leiterin Nanette „Netti“ Thonigs. Uta Steinkamp hatte nach 17 Jahren Leitung den Beruf gewechselt und die „Kinderinsel“ in die Verantwortung ihrer bisherigen Stellvertreterin gegeben.

„Bewegung ist uns sehr wichtig und wir wollen den Kindern innen wie außen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten bieten“, sagte Netti Thonigs. Die Kinderinsel ist als Bewegungskita bereits zum zweiten Mal zertifiziert worden und hat die Anschaffungen dank Spende – kinderinseltypisch – mit Kinderbeteiligung entschieden.

„Bewegung fördert die Motorik und eine gute Motorik fördert die geistige Entwicklung der Kinder“, ergänzt die neue Kinderschutzbund-Geschäftsführerin Andrea Kamps.

Kay und Dörte Cornils freuten sich vor Ort darüber, dass ihr Geld gut angelegt wurde. „Es ist immer schön zu sehen, dass man etwas Gutes tun kann und regionale Projekte unterstützen wir gern“, sagte Kay Cornils. Das Paar unterstützt nicht nur Kinderprojekte in Eutin, sondern möchte durch Pflanzungen von Rosen dafür sorgen, dass Eutin Beiname Rosenstadt auch wieder sichtbar wird.