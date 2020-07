Durch eine Satzungsänderung : Kindergarten Flohkiste jetzt auch für Säuglinge

Wiebke Aldenhoff, Vorsitzende des Fördervereins und Mutter eines Kindes in der Flohkiste, enthielt sich der Abstimmung.

10. Juli 2020, 15:39 Uhr

Kasseedorf | Ohne Gegenstimme, aber schweren Herzens beschlossen die Kasseedorfer Gemeindevertreter kürzlich eine Änderung der Satzung des Kindergartens Flohkiste: Wiebke Aldenhoff, Vorsitzende des Fördervereins und Mutter eines Kindes in der Flohkiste, enthielt sich.

Warum das schlechte Gefühl? Laut Satzung dürfen Kinder nun schon ab der achten Woche in die gemischte Gruppe des Kindergartens gehen. Bislang waren sich Gemeinde, Beirat und Leitung einig, dass Kinder erst ab dem 21. Lebensmonat aufgenommen werden. Der Kreis hatte die Gemeinde im April darauf aufmerksam gemacht, dass sich das Festhalten an dieser Regelung negativ auf die finanzielle Förderung des Kindergartens auswirken könnte. Der Kreis riet dringend zur Anpassung von Konzeption und Satzung, um Kinder mit Ablauf des Mutterschutzes aufnehmen zu können.

Auch die Anpassung der Benutzungsgebühren dient dem Erhalt der Förderfähigkeit der Einrichtung. Während bislang eine Mischkalkulation für alle Altersgruppen Grundlage der Gebühren war, wird nun klar zwischen Kindern unter und über drei Jahren unterschieden. Die Betreuung eines Kindes unter drei Jahren kostet die Eltern bei täglich sieben Stunden künftig 252,35 Euro im Monat. Für ein Kind über drei Jahren sind es nur noch 198,10 Euro.

Auch der Monatsbeitrag für ein Mittagessen im Kindergarten wurden neu kalkuliert und künftig durch die Verwaltung zusammen mit den Betreuungsbeiträgen abgerechnet. Für fünf Mahlzeiten müssen Eltern 44 Euro im Monat zahlen. Wird das Angebot nur an drei Tagen angenommen, sind es 27 Euro. Ein Wechsel binnen Monatsfrist ist möglich.

Der Umbau der Flohkiste ist fristgerecht abgeschlossen, wie Bürgermeisterin Regina Voß mitteilte. Der Umzug und die geplante Einweihung fielen in die coronabedingte Schließungszeit. Von den veranschlagten 400.000 Euro seien bislang 344.000 Euro ausgegeben. Es gebe aber noch Restarbeiten im alten Teil des Kindergartens, die in der dreiwöchigen Schließungszeit in den Sommerferien erledigt werden. Für die Gestaltung des deutlich vergrößerten Außengeländes hat der Förderverein der Flohkiste bereits ein Spielschiff zugesagt. Auch die abgängige Hütte für Spielgeräte wird noch ersetzt. Voß regte an, demnächst über die Sanierung der 25 Jahre alten Sanitärräume im alten Teil des Kindergartens zu sprechen.