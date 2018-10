von Michael Kuhr

12. Oktober 2018, 12:24 Uhr

Kinder ab sechs Jahren erhalten am Donnerstag, 18. Oktober, von 10.30 bis 11.30 Uhr Einblicke in die Arbeit eines Forschungstauchers. Der Biologe und Forschungstaucher Jan Laurenz (Uni Kiel) wird sie in eine spannende Unterwasserwelt mitnehmen. Diese Veranstaltung ist für die jungen Besucher reserviert.