Malente : Kinder- und Jugendbeirat ins Leben gerufen

14 Siebt- bis Zehntklässler der Schule an den Auewiesen wollen künftig in Form eines Kinder- und Jugendbeirats aktiv sein.

22. November 2019, 13:37 Uhr

Malente | Schüler der Schule an den Auewiesen wollen sich künftig in die Entwicklung der Gemeinde einbringen. Dies geschah bisher auf informeller Basis mit Jugendbarcamps oder Treffen mit der Bürgermeisterin. 14 Siebt- bis Zehntklässler der Schule an den Auewiesen wollen dies aber künftig in Form eines Kinder- und Jugendbeirats tun.

Da der landesweite Wahltermin für die nächste zweijährige Wahlperiode am 18. November für Malente nicht mehr zu schaffen gewesen sei, wolle sie mit den jungen Aktiven als „Lehrzeit“ so zusammenarbeiten, als ob sie gewählt wären, erklärte Bürgermeisterin Tanja Rönck jüngst im Sozialausschuss. Dort stellten die Schüler sich und ihre Themen vor. Im Ausschuss sei man sich einig gewesen, dass dies ein großer Schritt in Sachen Partizipation von Kindern und Jugendlichen sei, teilte die Verwaltungschefin mit.

Für die Zusammenarbeit zwischen dem informellen Beirat und Bürgermeisterin ist ein ¼jährlicher Sitzungsrhythmus geplant. Die Beteiligungsthemen sollten dann über sie in die Beratung in den Ausschüssen und der Gemeindevertretung einfließen, erklärte Rönck. Startschuss für das Engagement der Schüler war ein Planspiel „Gemeindevertreter-Sitzung“ mit einem fiktiven Thema. Außerdem wurde mit Unterstützung aus Plön und durch Justus Heimbächer vom Jugend- und Kulturzentrum Malente eine Satzung für den Beirat entworfen.

Am Sitzungsabend stellten die Schüler sich und ihr Anliegen dem Ausschuss vor. Dazu zählen beispielsweise die Verbesserung der Aufenthaltsorte und Angebote für Jugendliche im Ort.

