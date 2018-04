Kinder sind da, Helfer fehlen

Die Warteliste für psychomotorisches Turnen ist lang: Das einmalige Kooperationsprojekt zwischen KIta und Eutiner Sportvereinen braucht Unterstützung

von Constanze Emde

28. April 2018, 00:39 Uhr

Mattenstapel hochklettern, über Seile balancieren oder aus großer Höhe den Sprung wagen – beim psychomotorischen Turnen geht es um das Austesten der eigenen Grenzen. Spielerisch, mit anderen Kindern und ohne Eltern. Seit zwei Jahren gibt es das Angebot dank der Kooperation verschiedener Eutiner Sportvereine und der Kinderschutzbund-Kita „Kinderinsel“.

Zwei volle Gruppen gibt es seitdem, die sich jede Woche zum Turnen treffen. „Unsere Warteliste ist lang, hätten wir genügend Helfer und Übungsleiter, könnten wir bestimmt noch zwei Gruppen vollmachen“, sagt Uta Steinkamp, Leiterin der Kinderinsel. Die beiden Erzieherinnen Netti Thonigs und Katja Zapow machten ihre C-Lizenz zur Übungsleiterin in ihrer Freizeit, stehen hinter dem Angebot und wünschen sich gern Mitstreiter. Die Kooperationsvereine wie TS Riemann, TSV Fissau, PSV und BSG wären bereit, die Kosten für die Ausbildung zum Übungsleiter zu übernehmen. „Es ist eine tolle Chance für Menschen, die Lust haben, mit Kindern zu arbeiten“, sagt Steinkamp.

Jonas Löhmann sei dafür ein gutes Beispiel: Der 24-Jährige half als TS-Riemann-Mitglied von der ersten Stunde beim Kinderturnen mit, entdeckte seinen Spaß an der Arbeit, absolvierte ein Praktikum in der Kinderinsel und ist ab Sommer nun fester Mitarbeiter der Kita. Und Janine König (17) absolviert derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst in der Kinderinsel und macht eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin. Steinkamp: „Ihren kompletten Dienstplan hat sie so gelegt, dass es mit unseren Zeiten und dem Sportangebot passt. Das ist großartig.“ Janine König erinnert sich noch, wie schön ihr eigenes Turnen früher als Kind war: „Mir macht es einfach Spaß, mit den Kindern zu arbeiten und sie hier beim Sport noch einmal ganz anders kennen zu lernen als in der Kita.“ Das Angebot des psychomotorischen Turnens ist für alle Eutiner Kinder offen und inklusiv, betonen Vereine und Kindergarten. Und für die Kinder sei es als Grundlage für jede nachfolgende Entwicklung von unschätzbarem Wert, so die Übungsleiterinnen.

Neben den Helfern brauche es auch genügend Hallenzeiten. „Damit wir den Kindern auch echte Herausforderungen bieten können, betreiben wir einen aufwendigen Aufbau“, sagen die beiden Übungsleiterinnen Netti Thonigs und Katja Zapow. Deshalb sei es aus ihrer Sicht wünschenswert, wenn sie zusammenhängende Zeit in einer Halle bekommen könnten, in der der Aufbau gleich für zwei Kindergruppen stehen bleiben könne. Derzeit können sie nur eine Lücke in der Halle am Kleinen See und eine andere in der Halle des Förderzentrums nutzen. Die Vereine kennen das Problem: „Die Zeiten sind oft seit Jahren festgelegt. Gibt ein Verein eine Zeit, die derzeit nicht genutzt wird ab, ist sie dann weg und die notwendige Flexibilität für neue Angebote oder andere Übungsleiter geht verloren“, weiß Timo Hantel vom TSV Fissau. Außerdem passe nicht jede Halle, denn die notwendigen Geräte und Matten müssten vor Ort sein. Werner Kaiser vom PSV stellte in Aussicht, ab Herbst nach Möglichkeiten in der neu sanierten Halle auf der Hubertushöhe zu schauen. Aber ohne Freiwillige nütze das auch nicht viel, die müssen als erstes gewonnen werden.

Wer keine Übungsleiterlizenz machen möchte, kann auch „nur helfen“. Beides wird von den Vereinen mit einer Pauschale entlohnt – „und mit Spaß mit den Kindern“, fügte Steinkamp hinzu.



Freiwillige können sich per E-Mail an kinder insel@kinderschutzbund-eutin.de oder unter Tel. 04521/6803 melden.