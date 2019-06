Plön : Kinder haben Biss

Kinder- und Jugendzahnpflegewettbewerb des Kreises Plön seit 46 Jahren Erfolgsmodell für regelmäßige Zahnarztbesuche.

von Michael Kuhr

06. Juni 2019, 13:16 Uhr

Plön | Wenn „Krocki“, das sympathische Krokodil mit dem herrlichen Gebiss, ruft, dann kommen alle gerne. „Krocki“ begleitet seit 46 Jahren symbolisch den Kinder- und Jugendzahnpflegewettbewerb des Kreises Plön. Einmal im Jahr lädt „Krocki“ die Kinder und ihre Eltern zu einer Fahrt über den Plöner See ein, die beim Wettbewerb mitgemacht haben.

In diesem Jahr waren es mehr als 100 Eltern mit über 200 Kindern. Es ist kein Wettbewerb im eigentlichen Sinn. Denn: Mitmachen kann jeder, der einmal im Jahr – von September bis Mai – zur Kontrolle beim Zahnarzt war. Dabei sollen auch Eltern motiviert werden, mit ihren Kindern ab dem ersten Zahn einen Zahnarzt aufzusuchen.

Durch die erfolgreiche Teilnahme zeigen die Kinder ihre regelmäßigen Besuche in einer Praxis. Wer hingeht, bekommt einen Stempel in seinen Zahnpflegepass. Wer mitmacht, hat auf alle Fälle gewonnen.

Wie erfolgreich diese Art der Prophylaxe ist, zeigen die Zahlen. Nur noch etwa zwölf Prozent der Kinder leiden heute im Kreis noch an Karies – „Nuckel Karies“, wie es die Zahnärzte nennen. Vor Beginn der Aktion waren es noch 81 Prozent. „Die Beratung fängt bereits in der Schwangerschaft an“, sagt die leitende Zahnärztin Dr. Anna Feddersen vom Zahnärztlichen Dienst des Kreises. Besonders freut sich ihr Team von vier Helferinnen deshalb über die rege Teilnahme der U 3 Kinder aus den Krippengruppen. Gemäß der Regel: mit dem ersten Zahn zum ersten Zahnarztbesuch bedeutet dies, dass sich viele Eltern vorzeitig für ein Informationsgespräch bei ihrem Zahnarzt vorgestellt haben.

Jede der teilnehmenden Gruppen oder Klassen erhalten eine Geldprämie für die Klassen-Kasse. Insgesamt wurden in diesem Jahr 7260 Euro ausgeschüttet. Zusätzlich wurden sechs Hauptpreise während der Fahrt über den Großen Plöner See verlost. Die Kindergärten/ Spielstuben erhielten jeweils 300, 200 und 100 Euro als Preisgelder wie auch die Schulklassen: die Gewinner bei den Schulen kamen diesmal aus der 1c in Heikendorf (1. Platz), aus der 1a in Kirchbarkau (2. Platz) und der 3c aus Heikendorf (3. Platz). Bei den Kindergärten waren es die „Panda“ aus Darry, „Peter Pan“ aus Köhn und der „DRK Kindergarten Wankendorf“.

Mehr als erfreulich ist für „Krocki“, dass die Beteiligung an diesem Wettbewerb erneut zugenommen hat. 290 von 670 Krippenkindern, 1952 von 3439 Kindergartenkindern und 1760 von 4512 Grundschulkindern waren 2018/2019 einmal beim Zahnarzt gewesen. Aus Sicht der Zahnärzte waren nur noch 17 Prozent der Grundschüler behandlungsbedürftig. „Dieses Ergebnis zeigt, wie wichtig es ist, dass alle Kinder regelmäßig eine Zahnarztpraxis aufsuchen“, so Dr. Feddersen. Und noch einen Rat gibt „Krocki“: Eltern sollten mit ihren Kindern immer gemeinsam die Zähne putzen, damit diese auch dabei bleiben. Und der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt baut zudem Ängste ab. „Krocki“ jedenfalls hat sich erneut über die vielen Besucher gefreut.