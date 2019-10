Plön : Kinder für digitales Zeitalter stärken

Eltern sollten ihrem Kind erklären, dass es sich beim Onlinespiel um den Erfolg des Programmierers handelt, nicht um ihren eigenen.

von Michael Kuhr

31. Oktober 2019, 01:14 Uhr

Plön | Bildschirmmedien rauben Kindern die Zeit, die sie brauchen, um die Neuronen im Gehirn in „Schlaumeier“ zu verwandeln. Mit prägnanten Thesen und Mitmachaktionen unterhielten die Filmemacher Wilfried und Astrid Brüning auf Einladung des Familienzentrums Plön rund 150 Zuschauer in der Plöner Aula am Schiffsthal auf humorvolle Art zu einem ernsten Thema. Das neue Programm des Medienpädagogen und der Grafikerin heißt „Zwischen zwei Welten – Kinder im medialen Zeitalter“.

„Wir sind nicht gegen neue Medien“, stellte Brüning gleich zu Anfang klar. Vielmehr gehe es darum, Kinder für das digitale Zeitalter stark zu machen, damit sie dessen positive Wirkung nutzen und zugleich Risiken einschätzen könnten. Ihre Ausbildung sollte weitestgehend ohne digitale Medien auskommen. Selbst die Manager von Apple & Co. schickten ihre Kinder auf Waldorfschulen und begrenzten deren Umgang mit digitalen Medien, damit sie lebenstüchtig, kreativ und flexibel im Denken werden. Virtuelle Spiele machten abhängig und süchtig.

Ein „Neuronenschutzprogramm“ fördere dagegen die reale Lebenskompetenz. Wie das funktioniert, zeigten die Fachleute unter aktiver Mithilfe des Publikums anhand mehrerer Beispiele. So löste „Klaus“ (Namen wurden von Brüning frei vergeben) erfolgreich ein Bilderrätsel und wurde dafür belohnt: Sein Gehirn schüttete das Glückshormon Dopamin aus.

Klassische Freizeitbeschäftigungen könnten mit den Dopaminmengen der Belohnung bei Computerspielen leider nicht mithalten, dokumentierte Brüning anhand der Zuschauer „Jonas“ (aktiver Fußballer) und „Yannik“ (Playstation-Spieler). Aber das reale Spiel fördere Motorik und Konzentration und die Einschätzung von Entfernungen. Eltern sollten daher ihrem Kind immer wieder erklären, dass es sich beim Onlinespiel lediglich um den Erfolg des Programmierers handelt, nicht um ihren eigenen, und dass eine Belohnung für die eigene, real erbrachte Leistung viel mehr wert sei: „Deine Neuronen kannst Du nur aufwecken, wenn Du draußen spielst.“ Im Kindergartenalter damit anzufangen, gelinge am besten. Es sei frustrierend, wenn das, was virtuell belohnt werde, real nicht funktioniere. „Die Kleinsten müssen sich mit den Sinnen ausprobieren. Digitales Spielzeug gehört nicht in die Kita“, so Astrid Brüning. Auch digitale Medien in Schulen seien kein Qualitätsmerkmal.

Kinder müssten sich ein starkes Ich erst erarbeiten, Fähigkeiten wie Geduld, Konzentration, Ausdauer erwerben. Das demonstrierte Brüning anhand des Zusammenspiels der Neuronen von Zuschauer „Lukas“ beim Erkennen und Balancieren einer Zitrone mit Hilfe eines Netzwerks der Sinne. Vernetztes Denken sei die Königsklasse. „Neuronen müssen sterben, wenn sie nichts zu tun haben, nicht genutzt werden. Wir Eltern können Haltung zeigen. Wieviel Zeit von Nichtentwicklung möchte ich meinem Kind zumuten?“ Die Fachleute empfahlen, die Medienzeit zu begrenzen, denn Bildschirmmedienkinder seien lustlos, antriebsarm und schnell frustriert. „Eltern haben die Idee des freien Spiels vergessen“, propagierte Brüning und empfahl, Kinder nach der Schule nicht Fernsehen zu lassen, da dies gerade erworbenes Wissen überschreibe. Für die Übertragung des Gelernten in das Langzeitgedächtnis fehle es dann an Konzentration. Die Balance zwischen Bildschirmmedienkonsum und freiem Spiel an frischer Luft müsse insgesamt stimmig sein. Wichtig sei auch das Vorbild der Eltern. Brüning: „Jeder von Ihnen hat eine gewisse Smartphone-Abhängigkeit.“