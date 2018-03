Kiez-Kult-Duo in der Süseler Kulturscheune

von Achim Krauskopf

26. März 2018, 11:55 Uhr

Im Rahmen der Reihe „Theater am Donnerstag“ gastiert Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. April, jeweils um 20 Uhr das Komiker-Duo „Emmi und Herr Willnowsky“ (Foto) in der Kulturscheune. „Ja, wir sind verheiratet, aber ich mache keinen Gebrauch davon“, sagt Frau Emmi gerne zu Beginn der Auftritte. Bekannt geworden sind die beiden in „Schmidts Tivoli“ in Hamburg, seither tourt das Kiez-Kult-Duo durch ganz Deutschland. Tickets für die Show des lustigen Ehepaares sind schnell vergriffen, eine schnelle Kartrenreservierung für einen Abend voller niveauloser Witze, unerbittlicher Wahrheiten und einzigartiger Kiez-Atmosphäre wird deshalb empfohlen.

Dargestellt werden diese beiden schillernden Figuren nicht von einem wirklichen Ehepaar, sondern von zwei Männern. Wie im wahren Leben auch, lassen die beiden ihre Frustration regelmäßig aneinander aus und machen sich nicht mal die Mühe, ihre gegenseitige Geringschätzung vor dem Publikum zu verstecken. Karten zum Preis von 18,50, 19,50 oder 20,50 Euro gibt es im Vorverkauf (dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr unter Tel. 04524/1379, donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der Kulturscheune) sowie online unter www.theater-suesel. de und, wenn vorhanden, an der Abendkasse.