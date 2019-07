„Kiek in“ Kasseedorf lädt zum Mitsingen ein

von Achim Krauskopf

21. Juli 2019, 13:17 Uhr

Kasseedorf | Zu einem Musikalischen Abend mit Volksliedern und volkstümlicher Musik bei dem ausdrücklich das Mitsingen erwünscht ist, lädt der Verein „Kiek in“ Kasseedorf am kommenden Sonntag (28. Juli) ab 18 Uhr ein. Das Programm in der „Alten Schulscheune“ bestreiten der Singkreis Ostholstein und Mitglieder des Flötenensembles Schönwalde unter gemeinsamer Leitung von Marianne Loocks. Der Eintritt für den Abend ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten jedoch erbeten. Die Mitglieder des Singkreises Ostholstein freuen sich eigenen Angaben zufolge auf den musikalischen Abend in der Alten Schulscheune – und eben auf zahlreiche Besucher, die mitsingen.