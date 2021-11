Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : Kevin Keinz ist der Mann des Spiels

Sportvereinigung Pönitz bringt drei Punkte vom SV Hamberge mit und setzt sich im Spitzentrio fest.

21. November 2021, 17:37 Uhr

Die Sportvereinigung Pönitz gewann ihr letztes Punktspiel in diesem Jahr in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost mit 2:1(2:1) Toren in Hamberge. Die Pönitzer überwintern durch diesen Sieg unter den Top 3 der Liga.

Die Gäste hatten viel Ballbesitz, besonders in ihren eigenen Reihen. Nach einer Ecke erzielte Kevin Keinz das 1:0 (14.). Ein gelungener Spielzug führte zum 2:0 durch Keinz, der sich auch gegen Torwart Jakob Weber durchsetzte und den Ball ins Tor schlenzte (25.). In der 40. Minute verlor Pönitz den Ball in der Vorwärtsbewegung. Ole Schliesser verkürzte auf 1:2. Kurz darauf ging ein Schuss der Gastgeber knapp am Tor des Pönitzer Torhüters Luca Kiecok vorbei.

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste zu einigen Chancen. Der zweifache Torschütze Kevin Keinz traf aber nur den Pfosten und die Latte. Ein Tor von Oscar Herzog wurde wegen Abseitsstellung aberkannt. Auf der anderen Seite parierte Luca Kiecok mit dem Fuß einen Schuss auf der Torlinie und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleichstreffer.

„Wir haben uns taktisch vorbereitet, in welche Räume wir spielen müssen. Das lief auch ganz gut. Wir hatten im Verlauf des Spiels noch einige Chancen, um die Führung auszubauen. Doch auch Hamberge kam zu Möglichkeiten, allerdings haben sie das nicht konsequent ausgespielt. Ich denke, unser Sieg geht auch in Ordnung, da wir mehr investiert haben“, sagte der Pönitzer Trainer Christian Born.