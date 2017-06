Kesdorf lädt Wehren und Bürger ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

Vier Jahre lang, von 2011 bis 2014, gab es keinen Gemeindefeuerwehrtag in der Gemeinde Süsel, seit 2015 wird eine 50 Jahre gepflegte Tradition wieder ohne Pause fortgesetzt: Nach Röbel und Bujendorf hat sich in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr Kesdorf bereit erklärt, am nächsten Wochenende vom 23. bis zum 25. Juni alle acht anderen Wehren aus der Gemeinde sowie drei Jugendwehren und den Spielmannszug zu empfangen.

„Wir fanden die Atmosphäre schon in Röbel vor zwei Jahren so gut, dass wir uns entschlossen haben, auch wieder ein Gemeindefeuerwehrfest auszurichten“, schildert Wehrführer Stefan Grell. Er war gerade erst nach Kesdorf gezogen, als dort der letzte Gemeindefeuerwehrtag ausgerichtet worden war: 1996, mithin vor 21 Jahren.

Die Entscheidung für die Ausrichtung dieses Festes sei von einem Beschluss der Mitglieder getragen, betont Grell, und die Vorbereitungen erfolgten gemeinsam mit dem Dorfvorstand, der aus Kai Horstmann, Ute Kniep und Katharina Pörksen besteht. Ebenso eingebunden seien die Dorfvorstände aus Woltersmühlen und Ottendorf, die zum Löschbezirk der Kesdorfer gehören.

Ein professioneller Zeltbetrieb unterstützt die Veranstalter, aber ihre eigene Handschrift wollen die Kesdorfer vor allem am Sonntag beim Sommerfest zeigen, das zum siebten Mal steigt und – begleitend zu einem Trödelmarkt – spezielle Leckereien unter dem Motto „Köstliche Küche“ bereit hält.

Zum Auftakt des Gemeindefeuerwehrfestes am Freitag, 23. Juni, gibt es um 19.30 Uhr eine Versammlung aller Aktiven mit einem wichtigen Punkt: Nach 18 Jahren soll ein neuer Gemeindewehrführer gewählt werden. Kai Nagel tritt aus Altersgründen nicht mehr an.

Das Programm am Sonnabend beginnt um 13.30 Uhr mit einem Spiel ohne Grenzen: Vier Aufgaben warten auf jeweils vierköpfige Mannschaften, neben den Feuerwehren sind auch die drei Dorfschaften eingeladen, sich mit einem Team zu beteiligen. Im Rahmenprogramm sind Hüpfburg, Glücksrad und Schminkstand für Kinder. Abends gibt es ab 20 Uhr im Zelt „Danz op de Deel“ mit dem OH-DJ-Team. Sonntag beginnt um 12 Uhr ein Trödelmarkt im Zelt, der vom Sommerfest begleitet wird. Private Flohmarktstände können noch angemeldet werden (Auskunft bei Katharina Pörksen unter Tel. 0173/2197445, Standgebühr ist eine Torte).

von Achim Krauskopf

erstellt am 15.Jun.2017 | 13:16 Uhr