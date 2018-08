Keschern am Strand

von Alexander Steenbeck

24. August 2018, 14:47 Uhr

Das Eiszeitmuseum bietet bis zum 31. August immer freitags Keschern am Hohwachter Strand an. Ab 11 Uhr können Interessierte den zertifizierten Landschaftsführer Herbert Hick begleiten und die Natur- und Tierwelt der Ostsee entdecken. Treffpunkt bei gutem Wetter ist an der DLRG-Station in der Nähe der „Hohwachter Flunder“. Die Teilnahmekosten betragen vier Euro für Erwachsene und zwei Euro pro Kind. Kescher und Badesachen nicht vergessen!