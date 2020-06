An Plöner Straße in Malente : „KerVita“ plant Pflegeheim auf dem Gelände des ehemaligen „Immenhof“-Seniorenheims

Hamburger Unternehmen will Heim für 120 Bewohner bauen und verfolgt weitergehende Pläne mit einer Pflegefachschule.

05. Juni 2020, 21:36 Uhr

Malente | Es ist eine Wiederauferstehung in modernem Gewand: Im Süden Malentes soll es wieder ein Seniorenheim geben – knapp zehn Jahre, nachdem der „Immenhof“ des Kieler Stadtklosters an der Hinrich-Wrage-Straße seine Türen geschlossen hat. Der Malenter Planungsausschuss stellte am Donnerstag mit Aufstellungsbeschlüssen für die Bebauungspläne 98 und 99 sowie die 21. Änderung des Flächennutzungsplans einmütig erste Weichen für das Projekt des Hamburger Unternehmens „KerVita“, spezialisiert auf Planung, Bau und Betrieb stationärer Pflegeeinrichtungen.

Die Gesamtplanung für die Liegenschaft geht viel weiter

Die Gesamtplanung ist aber viel umfassender. Es gibt „weiterführende Überlegungen für ein Gesundheitszentrum“, heißt es in den Unterlagen zur Sitzung. Dazu gehörten eine Pflegefachschule, Gebäude für betreutes Wohnen, Mitarbeiterunterkünfte und ein Kleinstangebot an ergänzenden Wohn- und Gewerbeeinheiten, erklärte Michael Hora, Geschäftsführer der Kervita-Projektentwicklungsgesellschaft. Auch eine Kita wäre möglich, wie ein hinzugezogener Stadtplaner auf Nachfrage erklärte.

Hora sprach von einem „Rundumpaket“ für das 5,9 Hektar große Grundstück, das aber nach und nach entwickelt werden solle. Er nannte dabei den Zeithorizont der Malenter Zukunftsvision 2030. Erster Schritt soll der Bau einer Pflegeheims sein (B-Plan Nr. 98) – im Westen des Grundstücks auf einer 6400 Quadratmeter großen Fläche unmittelbar an der Plöner Straße.

120 Bewohner, bis zu 110 Mitarbeiter

In der Einrichtung werde es etwa 120 Bewohner geben, die von 80 bis 110 Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit betreut würden, sagte Hora. In den Unterlagen ist von einem viergeschossigen, U-förmigen, vollstationären Pflegeheim samt Tagespflegeeinrichtung die Rede.

Der Garten solle zur Wohnbebauung im Norden liegen, die Zufahrt über eine neu einzurichtende Abbiegespur direkt von der Plöner Straße aus erfolgen.

Wir sind ein Familienunternehmen mit 1500 Mitarbeitern in der Pflege. Wir können uns keinen Fehltritt erlauben. Michael Hora, Architekt und „KerVita“-Projektentwickler

Mit dem Bau des Pflegeheims will sich Hora keine Zeit lassen. „Wir sind ein Familienunternehmen mit 1500 Mitarbeitern in der Pflege. Wir können uns keinen Fehltritt erlauben“, betonte er. Im Idealfall rechnet der Geschäftsführer mit einer Eröffnung in zweieinhalb Jahren – also Ende 2023.

Erste Grundstücksverhandlungen kurz vor dem Abschluss

Die Verhandlungen mit dem Grundeigentümer, einer Eigentümergemeinschaft, für den Grundstücksteil im Westen stünden kurz vor Abschluss. Die übrigen Einrichtungen seien im Nordosten (Betreutes Wohnen, Mitarbeiterwohnungen) und im Süden (Pflegefachschule, Gewerbe) geplant. Für diese Grundstücksteile habe der Grundeigentümer eine Verkaufsabsicht signalisiert.

90 Wohnungen im ehemaligen „Immenhof“-Seniorenheim

Von den Planungen unberührt sind die Bestandsgebäude des alten „Immenhof“-Seniorenheims. Hier wollten die Eigentümer 90 Wohnungen schaffen, erläuterte Bürgermeisterin Tanja Rönck. „Die Baugenehmigung ist da, das ist unserer Planungshoheit entzogen“, erklärte sie. Hora deutete allerdings an, dass in diesem Punkt möglicherweise noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.