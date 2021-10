Handball SH-Liga : Kellerduell in der Sieverthalle

Handballer der HSG Holsteinische Schweiz erwarten am Sonntag um 16 Uhr in der SH-Liga den TSV Hürup II.

29. Oktober 2021, 17:43 Uhr

Eutin | Am morgigen Sonntagnachmittag empfangen die Handballer der HSG Holsteinische Schweiz ab 16 Uhr den TSV Hürup II. Beide Teams verloren ihre ersten drei Saisonspiele. Auch die Ergebnisse ähneln sich. Die HSG und der TSV verloren mit drei Toren Unterschied gegen die HSG Horst/Kiebitzreihe, Hürup mit sieben und die Holsteiner mit fünf gegen Bredstedt.

Einzig das vergangene Spiel dürfte der HSG Sorgen bereiten. Sie verlor mit zwölf Toren gegen den HC Treia/Jübek und hatte zudem vor und während des Spiels zahlreiche Ausfälle zu beklagen. Der TSV Hürup II verlor sein Derby gegen Treia mit nur vier Toren. Nun steht für beide Mannschaften das letzte Hinrundenspiel der Vorrunde an. Danach geht es gegen jeden der vier Gegner bis Mitte Dezember in der Rückrunde um weitere Punkte. Dann zeigt die Tabelle, welches Team in die Auf- und welches in die Abstiegsrunde eingeteilt wird.

Einen Haupttorschützen gibt es bei den Hürupern nicht. Drei Spieler haben bisher zehn Tore und mehr erzielt. Bei der HSG Holsteinische Schweiz ragen Sebastian Potz mit 18 und Falko Degner mit 15 Toren heraus. Potz hat sich im letzten Spiel verletzt, wird jedoch genau wie Simon Grage vermutlich spielen können. Sicher ausfallen wird hingegen Konstantin von Starck mit einer Fußverletzung. Fynn Sagers Einsatz ist fraglich, eine genaue Diagnose steht noch aus. Dafür kehrt Jonas Richter nach langer Verletzungspause zurück ins Team. Außerdem verstärkt sich die HSG mit Kevin Kutz und Max Ahrens aus der zweiten Männer-Mannschaft.

„Was möglich ist, kann man aktuell nur schwer beurteilen", sagt Mario Acimovic. Nach dem sieglosen Saisonstart und den Verletzungen wünscht er sich, dass seine Mannschaft zu ihrem attraktiven Spiel zurückfindet. „Was unter dem Strich herauskommt, nehmen wir mit“, sagt der Trainer. Er weiß, dass zwei Punkte für alle Beteiligten sehr wichtig wären und das Ziel sind. „Die Stimmung ist nach wie vor ordentlich. Im Nachhinein können wir an der Vergangenheit ohnehin nichts mehr ändern und schauen daher nach vorn.“

Vor den SH-Liga-Handballern spielen bereits die Landesliga-Handballerinnen ab 14 Uhr gegen den MTV Dänischenhagen, die männliche B-Jugend in der SH-Liga ab 12 Uhr gegen den MTV Lübeck II und die weibliche E-Jugend um 10.15 Uhr gegen die HSG Wagrien.

Um 18 Uhr spielt zudem die HSG Holsteinische Schweiz III in der Kreisliga der Männer gegen den SV Fehmarn.