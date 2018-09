Kellerduell bleibt ohne Sieger

Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein: Eutin 08 muss sich nach schwachem Spiel beim VfR Neumünster mit einem 2:2 zufrieden geben

von Harald Klipp

30. September 2018, 23:41 Uhr

Trainer Lars Callsen schüttelte nach Spielschluss frustriert den Kopf: „Wir müssen das 3:1 machen!“ Dabei dachte er an die Großchancen nach der Pause, die Florian Ziehmer, Christian Rave und Rasmus Tobinski in den Schlussminuten mit energischen Einzelaktionen auf dem rechten Flügel vorbereitet und dabei keinen Abnehmer gefunden hatten. „Da muss doch jemand mitlaufen!“, sagte Kapitän Christian Rave, nachdem seine Vorarbeit im Nichts verpufft war. Letztlich war das 2:2(1:0)-Unentschieden von Eutin 08 beim Schlusslicht vor 215 Zuschauern gerecht, denn auch der VfR Neumünster hatte in den letzten Minuten Möglichkeiten zum Siegtreffer.

„Das Spiel hatte keinen Sieger verdient“, räumte VfR-Trainer Jörg Zenker ein, der sich aber im Vorfeld durchaus realistische Chancen auf einen Heimsieg ausgerechnet hatte. „Die Schwäche der Eutiner Defensive, konkret: der Innenverteidigung, war schnell auszumachen“, stellte Zenker fest, der sein Team mit einer frühen Auswechslung wachrütteln wollte.

Dabei hatte die Partie für Eutin 08 gut angefangen. Tobinski bewahrte die Nerven und schob den Ball vollkommen frei aus sieben Metern zum 1:0 flach ins rechte Eck. Doch nach dem Treffer haderten beide Teams mit ihren Nerven, Fehlpässe hüben wie drüben, verlorene Zweikämpfe und unnötige Fouls prägten das Geschehen. Abstiegskampf pur, eben.

Lukas Lindner handelte sich die Gelbe Karte ein, als er den Ball seinem Gegenspieler in die Füße spielte und sich dann nur noch mit einem taktischen Foul zu helfen wusste. Die VfR-Fans forderten sogar Rot. Den folgenden 22-Meter-Freistoß schoss Patrick Alioua an den linken Außenpfosten (8.). Es wurde mit vollem Einsatz gekämpft, Sabri Nasri blutete nach einem Kopfballduell mit Kevin Hübner am Kopf und spielte mit einem turbanartigen Verband weiter. Jörg Zenker hatte schon früh genug vom planlosen Spiel und wechselte Otto Schmidt für Miche-Joel Makome-Mabouba ein, um dem Offensivspiel der Gastgeber neue Impulse zu geben (33.). Doch beide Mannschaften bevorzugten lange Bälle, spielten in der Defensive den Ball eher ins Aus als einen weiteren Fehlpass zu riskieren.

Eutin 08 begann auch in der zweiten Halbzeit mit einer guten Offensivaktion, Rave wurde bei einem Alleingang an der Strafraumgrenze gefoult, schoss den Freistoß aber übers Tor (48.). Mit ihrem ersten Angriff nach der Pause glichen die Neumünsteraner aus. Nach einem Freistoß von der Mittellinie, der sehr lange in der Luft war, stieg Issam Khemiri hoch und köpfte das 1:1 (53.). Das Spiel lebte von der Spannung. Eutin 08 hatte in der letzten halben Stunde mehr vom Spiel und profitierte von einem Torwartfehler, als Christoph Newe unter einerFlanke hindurchsegelte, Lukas Lindner den Ball in die Mitte köpfte und Tobinski mit dem Kopf seinen zweiten Treffer markierte (70.).

Die Nerven liegen bei Eutin 08 blank – die Mannschaft ist auf einen Abstiegsplatz gerutscht. So wechselte sich Kevin Hübner nach einem Wortgefecht erst mit den VfR-Ersatzspielern, dann mit Tobinski, quasi selbst aus, nicht ohne den Ball zuvor frustriert ins Toraus gedroschen zu haben (56.).

Eutin 08 erlebte in Neumünster das Gegenteil von einem Happyend: Erst nutzte Farouk Ezaim Salah-Brahim eine weitere Verwirrung in der Eutiner Abwehr zum 2:2 (83.), dann sah der eingewechselte Nico Bruns in der Nachspielzeit nach einem Foulspiel an der Mittellinie die Rote Karte.

Mäzen Arend Knoop will der Mannschaft heute vor dem Training in der Kabine einen Besuch abstatten. Dabei wolle er keine sportlichen Angelegenheiten ansprechen, sondern Spielern und Trainern sagen, was ihm abseits des Spielbetriebes zuletzt überhaupt nicht gefallen habe, sagte Knoop.