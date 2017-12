Keine Treppe – wenn Kiel mitspielt

vergrößern 1 von 1 Foto: steenbeck 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 05.Dez.2017 | 21:53 Uhr

Treppe hin, Treppe her, in Eutin will sie eigentlich keiner mehr – wenn da nicht die Fördergelder wären. Die Diskussion darum flammte im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss erneut auf, weil diesmal der Antrag der CDU vorlag, auf die Treppe verzichten zu wollen. „Mit der aktuellen Planung zum ZOB ist die Haupttrasse in die Stadt beim Durchgang vom Pro Talis. Es ist völlig sinnfrei, dass Sie darauf hoffen, dass sich jemand verirrt, der dann zufällig die Treppe entdeckt“, erklärte Heiko Godow den anderen Stadtvertretern den Antrag seiner Fraktion. Die einzig logische Konsequenz sei deshalb aus CDU-Sicht die Treppe nicht zu bauen. „Schlimmstenfalls müssen wir dann die Fördergelder für die 23 Meter saniertes Stummelstück am Mühlenberg zurückzahlen“, so Godow. Doch das würde er gern in Kauf nehmen, da sich die Stadt bei einem Bau der Treppe wegen der Bindungszeit der Fördermittel für 25 Jahre Unterhaltung und Winterdienst verpflichtet.

Die SPD, die vor Monaten ebenfalls versucht hatte, per Antrag den Bau zu verhindern, warf der CDU nun Wahlkampf-Getue vor. „In der Sinnhaftigkeit teile ich Ihre Ansicht, aber wenn es billiger wird, zu bauen als nicht zu bauen?“, sagte Hans-Georg Westphal (SPD). Eutin sei in diesem Jahr im Schwarzbuch der Steuerzahler gelandet und werde es beim Nichtbau der Treppe erneut schaffen, prognostizierte der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Heinz Lange (FWE) wiederholte die Meinung seiner Fraktion: „Die Treppe ist überflüssig wie ein Kropf. Aber wenn sie nicht zu verhindern ist, soll es wenigstens ein attraktiver Böschungsverbau werden.“ Auch die FDP hatte die Treppe nie gewollt und konnte sich den Seitenhieb nicht verkneifen: „So viel Mut hätte ich mir in Sachen Bounty von der CDU gewünscht. Malte Tech (FWE) sah den Bürgermeister in der Pflicht, das Gespräch in Kiel zu suchen.

Monika Obieray (Grüne) mahnte zum sorgsamen Umgang mit den Mitteln: „Es darf am Ende nicht teurer werden, als würden wir nicht bauen. Und im Winter kann man die Treppe ja dicht machen.“ Darauf folgte Gelächter – ein einst favorisierter Wegeverlauf im Winter dicht?

Karen Dyck vom zuständigen Fachdienst klärte auf: „Die Treppe ist Teil aller Förderanträge – beim ZOB, bei der oberen Peterstraße und beim Bahnhofsvorplatz. In jedem Zuwendungsbescheid steht, das die Treppe zu bauen ist.“ Wie hoch die Rückzahlungsforderungen seien, konnte immer noch nicht gesagt werden. Die Treppenvarianten, die Dyck per Beamer nochmals an die Wand warf kosten zwischen 76 000 und 150 000 Euro, Unterhaltung nicht mitgerechnet, auch die Gestaltung des restlichen Platzes um die Treppe ist exklusive. „Wenn Sie sich jetzt einig sind, dass die Treppe überhaupt nicht gebraucht wird, hätten wir vor drei Jahren die Reißleine ziehen können. Der Zeitpunkt ist jetzt aber vorbei“, betonte Dyck. Der Tunnel werde als städtischer Missstand gesehen.

Bürgermeister Carsten Behnk versuchte zu vermitteln: „Am Ende bleibt es ein Nullsummenspiel. Ich will der letzte sein, der die Treppe verteidigt, aber müssen wir uns da verkämpfen, wir haben schließlich viele große Räder zu drehen.“

Die Freien Wähler hielten an ihrer Forderung des persönlichen Gespräches fest: „Schade, dass wir erst jetzt eine Meinung haben. Wir müssen nach Kiel und um das Geld kämpfen, es geht doch mindestens um 50- oder 60 000 Euro.“

Hätte der Ausschuss nicht abgestimmt, wäre weiter an den Plänen einer Amphitheater-ähnlichen Treppe festgehalten worden. Die Statik dafür ist bereits fertig, wie Dyck sagte, gebaut sei von der Treppe aber noch nichts, versicherte Dyck. Der Grund: Das Land habe die Treppe im übrigen mit Betonstufen genehmigt, der Änderungsantrag auf Klinker-Oberfläche liege derzeit noch zur Prüfung beim Innenministerium. Der Ausschuss stimmte letztlich einstimmig dafür, die Verwaltung zu beauftragen, sich in Kiel dafür einzusetzen, „die Treppe fördermittelunschädlich nicht zu bauen“.