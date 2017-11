Keine Treppe mehr nötig – CDU stellt Antrag

von Constanze Emde

erstellt am 28.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Es gab viele Diskussion in den vergangenen Jahren um die Treppe zwischen der Straße am Mühlenberg und der oberen Peterstraße. Morgen könnte diese Treppe, die mal als wichtiges Verbindungsstück für die Fußgänger zwischen Bahnhof und Innenstadt geplant war, das letzte Mal einen Ausschuss beschäftigen. Die CDU-Fraktion beantragt im Stadtentwicklungsausschuss am 30. November, ab 18 Uhr, vom Bau der Treppe abzusehen. Außerdem soll die Verwaltung Lösungsvorschläge zur Gestaltung des Hanges und des Platzes ausarbeiten. Es habe sich gezeigt, dass die Treppe nicht erforderlich sei und sich nach Fertigstellung des ZOBs die Fußgänger durch den Durchgang bei „Pro Talis“ bewegen würden, so Matthias Rachfahl, CDU-Fraktionsvorsitzender. Ob und in welcher Höhe Fördermittel zurückgezahlt werden müssten, solle die Verwaltung klären, so Rachfahl. Eingesparte Haushaltsmittel könnten aber für die Verbesserung des Durchganges verwendet werden.

Laut Planung für den neuen Busbahnhof wird die Ampelanlage von ihrer jetzigen Position versetzt in Richtung Durchgang, die geplante Pflasterung vor dem Durchgang tut ihr übriges. Den Weg zur Treppe über die dann linkerhand liegende Straße Am Mühlenberg werde dann noch schwerer empfunden, hatten Stadtvertreter bei einem Ortstermin vor ZOB-Baubeginn schon angemerkt.