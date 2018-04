Keine Tore im Spitzenspiel

Fußball-Oberliga: Strand 08 bringt von Holstein Kiel II einen Punkt mit und hält die Gastgeber auf Distanz

von Harald Klipp

26. April 2018, 22:06 Uhr

Der NTSV Strand 08 ist dem Meistertitel in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein einen weiteren Schritt nähergekommen. Im Spitzenspiel bei der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel erkämpften sich die Timmendorfer beim 0:0-Unentschieden einen wichtigen Punkt. Strand 08 liegt damit in der Tabelle acht Punkte vor den zweitplatzierten Kielern und ist rechnerisch nur noch zwei Siege vom Titel entfernt. Trainer Frank Salomon sagte: „Wir haben Kiel heute auf Distanz gehalten. Ich bin zufrieden. Feiern werden wir jetzt aber noch nicht, denn wir wissen, dass im Fußball zu viel passieren kann.“

Die Ostholsteiner gingen ersatzgeschwächt in die Partie bei den Störchen. Mit Torjäger Marco Pajonk, Lars Gödeke, Narek Abrahamyan und Mohamed Salifou fielen gleich vier Offensivkräfte verletzt aus. Da auch Spielmacher Marcello Meyer aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stand, war Salomon zum Improvisieren gezwungen. So spielte Romaric Logon in der Spitze und Hamed Mokhils bildete nach längerer Verletzungspause gemeinsam mit Tomislav Blazheski und Marcel Hansen das Mittelfeld. In der 31. Minute musste zu allem Überfluss Logon das Spiel vorzeitig beenden.

Die Umstellungen in der Offensive waren Strand 08 anzumerken, in einigen Situationen fehlte die Abstimmung. Holstein Kiel II gestaltete die erste Halbzeit optisch überlegen, konnte sich aber keine klaren Chancen erspielen. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatten die Gäste. Jan-André Sievers verpasste freistehend den Ball im Strafraum nur knapp (36.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kiel zunächst den Druck. Strand 08 stand defensiv aber sicher, vor allem das Timmendorfer Innenverteidigerduo Dustin Thiel und Marc Lindberg überzeugte mit einer starken Leistung. Mit zunehmender Spielzeit gestalteten die Gäste die Begegnung ausgeglichen. Insgesamt war das Spiel temporeich und kampfbetont, allerdings fehlten die Strafraumszenen. So blieb es bis zum Ende beim leistungsgerechten torlosen Unentschieden. „Wir haben im Kollektiv überzeugt“, freute sich Salomon. Strand 08 ist jetzt seit einem halben Jahr ungeschlagen. Diese Serie soll am kommenden Sonntag beim TSV Lägerdorf ihre Fortsetzung finden.