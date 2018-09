Keine Neuwahl in Malente

Gemeindevertretung schmettert Salomons Einspruch gegen Gemeindewahl ab – der will nun klagen

von Bernd Schröder

26. September 2018, 22:02 Uhr

Im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde ging die Sache noch unentschieden aus. Das Gremium konnte sich weder entscheiden, die Wahl zur Gemeindevertretung in Wahlkreis 8 für gültig noch für ungültig zu erklären. Gestern Abend sah die Sache eindeutiger aus. Mit 16 zu 9 Stimmen schmetterte die Gemeindevertretung den Einspruch des ehemaligen Gemeindevertreters Hans-Werner Salomon (CDU) ab, die Wahl in seinem Wahlkreis zu wiederholen. Die CDU und David Kardell (Grüne) stimmten für eine Wiederholung der Wahl, alle anderen Gemeindevertreter von SPD, Grünen, FDP, FWM und BfM dagegen.

Salomon verpasste am 6. Mai den Wiedereinzug in die Gemeindevertretung, weil er seinen Wahlkreis 8 (Grundschule Malente) gegen Bernhard Kardell verlor. Der heutige SPD-Fraktionschef erhielt 98 Stimmen, Salomon 89. Allerdings war es im Vorfeld der Wahl zu einer Panne gekommen, die erst wenige Tage vor dem Wahltermin bemerkt wurde. Ein Name war einer falschen Wählergemeinschaft zugeordnet worden, worauf die Gemeinde den betroffenen Briefwählern soweit möglich neue Stimmzettel aushändigte und die alten für ungültig erklärte. Bei 19 Briefwählern blieb jedoch unklar, ob sie noch die Gelegenheit zur Reaktion hatten oder die neuen Stimmzettel erst nach der Wahl in ihrem Briefkasten fanden. Daran machte Salomon seinen Einspruch fest.

Bürgermeisterin und Gemeindewahlleiterin Tanja Rönck betonte, „allein entscheidend ist, ob eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Panne Einfluss auf das Wahlergebnis genommen hat“. Das sei „die einzige Frage, über die wir dem Gesetz nach entscheiden müssen“.

CDU-Fraktionschef Uwe Potz hielt dagegen. „Den Vorfall auf einen Gesetzestext zu reduzieren, ist mir zu einfach“, erklärte er. Das Recht auf freie, geheime Wahl sei ein Eckpfeiler der Demokratie. „Somit kann es für uns nur eine Entscheidung geben: Neuwahl in Wahlkreis 8.“ Die anderen Fraktionen äußerten sich nicht, SPD-Fraktionschef Bernhard Kardell erläuterte in einer Pressemitteilung die Haltung seiner Partei. „Der bedauerliche, letztlich aber noch vor der Wahl korrigierte Fehler hatte keine Bedeutung für das Wahlergebnis“, erklärte Kardell, der auch bei einer Niederlage gegen Salomon über die Liste seiner Partei in die Gemeindevertretung eingezogen wäre.

Salomon erklärte im Anschluss an die Sitzung, er werde gegen die Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig klagen. Er bezeichnete den Verlauf der Sitzung als Farce: „Es kann nicht angehen, dass der Bürgermeisterin das Wort erteilt wird, der Antragsteller jedoch nicht gehört wird.“ Bürgervorsteher Rainer Geerdts (CDU) hatte ihm nicht das Wort erteilt.

Anschließend übte Salomon scharfe Kritik an der Rolle von Bürgermeisterin Tanja Rönck in dem Verfahren. Sie habe versucht, die Gemeindevertreter zu manipulieren. Als Beleg zog Salomon die Sitzungsvorlage heran. Dort ist nachzulesen, „der Gemeindewahlprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dem Einspruch nicht stattzugeben“. Tatsächlich fasste der Ausschuss wie oben beschrieben jedoch keinen Beschluss. „Das ist ein Versuch der Manipulation, der nicht hinzunehmen ist“, kritisierte Salomon, der Tanja Rönck auch eine fehlende Quellenangabe beim Zitieren aus dem Kommentar zum Gemeinde- und Kreiswahlgesetz sowie einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht vorwarf. Anschließend setzte er zu einer Generalkritik an der Amtsführung der Bürgermeisterin an (siehe rechts).

Rönck wollte auf Salomons Kritik nicht näher eingehen. „Er kann diese Vorwürfe vor Gericht geltend machen“, erklärte sie. Sie sei ihrer Aufklärungspflicht nachgekommen und könne die Vorwürfe nicht verstehen.