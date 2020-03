Schönwalde am Bungsberg : Keine Mehrheit für Abriss des Sportheim-Anbaus

Gemeindevertretung soll am 19. März über das Gebäude entscheiden.

01. März 2020, 13:39 Uhr

Schönwalde | Wird der Anbau am Sportlerheim im Jahnweg abgerissen oder ein Teil des Gebäudes für die Nutzung gesperrt? Diese Frage sollen die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am 19. März beantworten.

Im Bauausschuss wurde jüngst gegen den Abriss votiert. Die CDU hat dort eine Mehrheit von nur einer Stimme, aber CDU-Mann Harry Linder stand mit der SPD für den Vorschlag, die Nutzung des Anbaus durch eine Leichtbauwand zu unterbinden und nichts abzureißen. Seit Jahren treten am Sportlerheim, das vom TSV Schönwalde genutzt wird, Risse auf. Im Inneren zieht sich einer quer durch den Boden und lässt die Fliesen reißen.

Nach der letzten Instandsetzung des Bodens sollten Gipsmarken zur Beobachtung gesetzt werden. Dieser Beschluss der Kommunalpolitiker wurde nicht umgesetzt.

Das Hauptgebäude wurde zweistöckig in den Hang gebaut, der Anbau erfolgte im oberen Stock. Das Fundament ist offenbar nicht ausreichend mit dem Hauptgebäude verbunden.

Ein Sachverständiger geht von nicht tragfähigem Untergrund aus und empfiehlt ein Bodengutachten. Darauf will die CDU-Fraktion verzichten und befürwortet den Abriss des Anbaus, dessen Kosten von der Verwaltung aufgrund der Bauweise auf 45.000 Euro geschätzt wird.

Für Benjamin Ridders (CDU) „ist der Anbau so, wie er ist, nicht zu retten“. Ihm fehle eine langjährige bauliche Erfahrung, weshalb er dem Vorschlag der Verwaltung zum Teilabriss folgen müsse. Auf ihre Erfahrung vertrauen

Peter Seehusen und Dieter Zerbin (SPD), die den Problembau seit vielen Jahren kennen. Zerbin: „Ich beobachte den Riss fast täglich. Er ist seit Jahrzehnten unverändert.“ Seehusen hält die Schäden für reparabel und erkennt keine Einsturzgefahr. Dennoch machte er den Vorschlag, den betroffenen Bereich zunächst durch eine Leichtbauwand vom Rest des Raumes zu trennen und so eine Gefährdung der Sportler zu minimieren.

Rückenwind erhielten beide von Dieter Achtenberg, der beim Bau in verantwortliche Position beim TSV Schönwalde war. Achtenberg: „Der Riss war sofort nach dem Bau da und wurde nur neu verfugt.“ Zudem gründe der Anbau auf festem Lehmboden. Der Sachverständige geht hingegen von einer verfüllten und unzureichend verdichteten Baugrube aus.