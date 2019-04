Plön : Keine Aussicht auf Einsicht

59-jähriger Plöner mit strähniger Mähne und weißem Bart lässt sich vor dem Amtsgericht nicht „bekehren“

von Michael Kuhr

24. April 2019, 13:10 Uhr

Plön | Gerichte kennt der Angeklagte genug und auch das Plöner Amtsgericht hat schon seine Erfahrung mit dem eher etwas „eigenwilligen“ Angeklagten mit der strähnigen Mähne und dem weißen Bart gemacht. Nun stand der 59-Jährige aus Plön wieder vor Gericht. Laut Anklage verstieß er gegen eine gerichtliche Auflage zur Führungsaufsicht.

Um das zu verstehen, muss man zu einem frühen Urteil zurückgehen, genauer gesagt in das Jahr 2005, als der etwas „sperrige“ Angeklagte wegen zweifachen Mordes und Brandstiftung verurteilt wurde. Nach zwölfeinhalb Jahren wurde er dann entlassen – allerdings mit Auflagen: keine Drogen und keinen Alkohol und dies sei nachzuweisen mit monatlichen Urinproben.

Gleichzeitig verlor er seine „Amtsfähigkeit“ und ihm wurde ein Bewährungshelfer als Führungsaufsicht für fünf Jahre zugeteilt. Denn das Gericht sah nach einem längeren Drogenmissbrauch durchaus eine gestörte Persönlichkeit mit der „Gefahr einer permanenten Enthemmung“. Damit verbunden eine deutliche Minderung der Steuerungsfähigkeit auch für die Zukunft. Trotz eines Einspruches des Betroffenen wurde das durch ein Urteil des Landgerichts Kiel bestätigt und vom Oberlandesgericht in Schleswig eine Beschwerde dagegen zurückgewiesen.

Doch auch nach Aussage seines Betreuers hat sich der Angeklagte bisher nicht bereit zu diesen Urinproben erklärt. „Wir haben versucht ihm Brücken zu bauen, letztlich hat er sich nie dazu bereit erklärt.“ Dazu ist er auch jetzt nicht bereit, wie er dem Richter mit vielen Worten und rechtlichen Hinweisen verdeutlichte. Alkohol sei „quasi sein Grundrecht“, so der Angeklagte. Den könne er in seiner Wohnung trinken, diese sei unantastbar. Deshalb werde er die Proben auch künftig verweigern.

Die Mahnung des Richters zu seinem „falschen Verständnis seiner Rechtsauffassung“ kann den Angeklagten nicht bekehren. Auch wenn wegen des erwiesenen und zugegebenen Verstoßes gegen die Auflagen nun eine Haftstrafe bis zu drei Jahren möglich ist, sieht der Staatsanwalt davon ab. In Anbetracht positiver Entwicklung und eines festen Jobs ab Juni fordert er „nur“ 80 Tagessätze zu 15 Euro, die der Angeklagte von seinen SGB II- Bezügen monatlich abstottern soll.

Der Richter kommt dem durchaus beredten Angeklagten noch einen Schritt weiter entgegen und verurteilt ihn letztlich zu 70 Tagessätzen zu 10 Euro, also 700 Euro, zahlbar monatlich mit 40 Euro. Der Angeklagte habe zwar die Taten eingeräumt, sich aber nicht einverstanden erklärt, vielmehr rechtstaatlich sehr problematisch interpretiert. „Wenn Sie meinen, sich nicht an daran halten zu müssen, ist dies eben die Konsequenz.“

Möglich gewesen wäre sicherlich auch eine Einstellung des Verfahrens, wenn der Angeklagte seine Grundhaltung für die Zukunft geändert hätte, das aber sah der Richter nicht. Deutlich machte der Angeklagte vielmehr, dass er auch weiter die Aufhebung der Maßnahme, sprich der Führungsaufsicht, erzwingen will. Er überlege sich vielmehr, in ein Land auszuwandern, wo er diese Nachweise nicht erbringen müsse. „Ich kann in meinen vier Wänden machen, was ich will, das ist mein Recht, da lasse ich mir nicht reinreden.“ Und damit ist der nächste Prozess wohl schon programmiert.