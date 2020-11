Ärger in Lütjenburg : Keine Ampel für Senioren am neuen Pflegeheim?

Fachleute beim Verkehrsbegehung vor Ort: Kreisverkehrsaufsicht tut sich offenbar schwer mit Entscheidung.

von Michael Kuhr

23. November 2020, 14:31 Uhr

Lütjenburg | Ampeln, Tempo-30-Zonen oder Fußgängerüberwege sind vor Kitas, Schulen und Altersheimen durchaus eher die Regel als eine Ausnahme. Die Sicherheit der Nutzer dieser Einrichtungen geht vor. In Lütjenburg allerdings tut sich die Kreisverkehrsaufsicht offenbar schwer – soweit es das neue Senioren Centrum „Am Gojenberg“ betrifft.

Das vor wenigen Monaten eröffnete Altenheim ist auf dem Gelände der ehemaligen Schill-Kaserne gebaut worden, gleich neben der Schönberger Straße, dort wo einst die Kasernenzufahrt war und die Turnhalle stand. Die von der Schönberger Straße abgehende neue Ferdinand-von-Schill-Straße ist der alte Panzerweg, nun ausgebaut zu einer neuen Straße durch das Gewerbegebiet – und eine mittlerweile beliebte Abkürzung zur Umgehung von Ampeln an der Hauptstraße. Hinzu kommt, dass es hier keine Hindernisse gibt, so dass Autofahrer in der Regel eher mal Gas geben.

Damit aber gibt es für die Bewohner und Besucher des Pflegeheims ein Problem. Der Parkplatz liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Vor allem Rollstuhlfahrer tun sich deshalb schwer, die Fahrbahn zu kreuzen, wenn sie zum Beispiel zur Bushaltestelle wollen. Wenn sie dann auch noch zu den Einkaufsmöglichkeiten am Markt wollen, müssen sie die viel befahrene Schönberger Straße queren.

Deshalb hatte Bürgermeister Dirk Sohn bereits zur Eröffnung des Heimes angeregt, die Kreuzung mit einer Bedarfs-Ampel zu sichern. Davon wollte der Kreis allerdings bisher nichts wissen.

Doch weil Lütjenburg auf eine Lösung drängt (der OHA berichtete) erklärte sich die Verkehrsaufsicht des Kreises nun zumindest gestern zu einem Ortstermin bereit. Herausgekommen ist dabei zunächst einmal gar nichts. Eine Ampel sei wohl mehr als fraglich. Die Verkehrsaufsicht wolle nun zählen, was die Kreuzung täglich passiert – in Coronazeiten wohl eher weniger. Eine Bedarfsampel weiter unten beim Penny-Markt hatte die Verkehrsbehörde vor einigen Jahren bereits abgelehnt – die Leute würden doch ohnehin mit dem Auto zum Einkaufen fahren.

Jetzt wird im hinteren Teil der Kaserne gerade ein Wohngebiet erschlossen. Laut Bürgermeister Sohn hat man ihm gesagt, dass das Areal als Gewerbegebiet eingestuft sei und da sei eine Tempo-30-Zone auch vor einem Pflegeheim nicht möglich. Jetzt hofft Sohn, zumindest einen Zebrastreifen vor dem Heim durchzusetzen. Eine noch völlig offene Möglichkeit sei, auf der doch sehr breiten Kreuzung eventuell eine Verkehrsinsel mit Übergang zu bauen, um das Queren hier zu erleichtern. Konkrete Absichten, die Kreuzung und die Straße vor dem Vitanas Centrum zu entschärfen, gibt es dem Vernehmen nach durch die Verkehrsaufsicht des Kreises derzeit aber noch nicht. Am Dienstag will der Bürgermeister zunächst einmal den zuständigen Ausschuss informieren, um dann das weitere Vorgehen zu beraten.