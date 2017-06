Kein Zimmer mehr frei in Frauenhäusern

Es wird eng in Schleswig-Holsteins Frauenhäusern. Nicht nur zusätzlicher Beratungs- und Betreuungbedarf von Flüchtlingsfrauen macht den 15 Häusern im Norden zu schaffen sondern auch der angespannte Mietwohnungsmarkt. „Aktuell sind viele Plätze in unseren Einrichtungen blockiert, weil Frauen, die ausziehen könnten und wieder soweit gestärkt sind, dass sie ihr Leben eigentlich in eigene Hände nehmen könnten, keine Wohnung finden“, berichtet Kathrin Klockgether, Chefin des Frauenhauses Dithmarschen und derzeit Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft autonomer Frauenhäuser in Schleswig-Holstein. Dieses Problem werde besonders in den Ballungszentren von Tag zu Tag drängender. „Wenn wir heute in Kiel ein weiteres Haus öffnen würden, wäre es morgen komplett belegt“, schildert Klockgether die Situation. Auch die Zahlen des Kieler Sozialministeriums sprechen für sich: 2014 betrug die Auslastung der Frauenhäuser in Schleswig-Holstein „nur“ 87 Prozent, 2015 waren es schon 87,3 und 2016 sogar 96,94 Prozent. Das sind Durchschnittszahlen – es gibt also immer wieder Phasen, in denen alle 319 Plätze in den Frauenhäusern belegt sind.

Laut Ministerium sollen jetzt für Frauen und Kinder, „die sich nur deswegen noch im Frauenhaus aufhalten, weil sie keine Wohnung haben“, Übergangswohnungen geschaffen oder vermittelt werden. „Dadurch kann auch die Verweildauer in einem Frauenhaus reduziert werden“, erklärt Ministeriumssprecher Christian Kohl. Die Mittel für die Frauenhäuser seinen entsprechend um 2,1 Millionen Euro auf jetzt sieben Millionen im laufenden Jahr aufgestockt worden.

Doch ob das den Einrichtungen endlich Luft verschafft, ist mehr als fraglich. Die Frauenhäuser fürchten nämlich, dass die Zahl der hilfesuchenden Migrantinnen weiter steigen wird. Dem Ministerium ist der „durch die Flüchtlingszuwanderung entstandene erhöhte und besondere Bedarf“ bekannt, sagt Sprecher Christian Kohl. Der Schutz von Frauen vor Gewalt sei „ein essenzielles Recht, das wir mit aller Kraft verteidigen und wahren müssen.“ Auch Martin Lämmerhirt von der Opferschutzorganisation „Weißer Ring“ in Kiel hat seit der Flüchtlingskrise eine deutlich höhe Nachfrage registriert.

von Achim Krauskopf

erstellt am 12.Jun.2017 | 16:21 Uhr