Kein TNG-Netz im Zarnekauer Sandfeld

Kommunales Glasfasernetz: Aktualisierte Informationen zu den Ausbauplänen

von Achim Krauskopf

05. April 2018, 13:36 Uhr

In welchen Dörfern baut nach aktuellem Stand der Zweckverband Ostholstein ein Glasfasernetz, das von dem Vertragspartner TNG Stadtnetz vermarktet und betrieben wird? Dieser Frage war der Ostholsteiner Anzeiger am Mittwoch nachgegangen – und wurde nach der Veröffentlichung prompt bestätigt, dass es keine leichte Aufgabe ist, den kompletten Sachstand lückenlos und fehlerfrei darzustellen. Auf Hinweis von TNG-Projektleiter Arne Pürwitz müssen vier Angaben aus dem Bericht vom Montag korrigiert werden, die sowohl die Gemeinde Süsel als auch die Gemeinde Scharbeutz betreffen.

In der Gemeinde Süsel wird nicht das Dorf Middelburg durch die TNG versorgt, dort waren die Stadtwerke Eutin (SWE) bereits aktiv. In der Liste der Dörfer, die ein TNG-Netz bekommen, fehlte aber Gothendorf.

Eine weitere Korrektur betrifft Zarnekau: Haushalte im Siedlungsteil Sandfeld, der zu den von der Telekom versorgten Arealen und damit den sogenannten schwarzen Flecken zählt, bekommen doch keinen TNG-Anschluss, selbst wenn sie einen beantragt haben. Die betroffenen Hausbesitzer waren Mittwoch durch die TNG telefonisch darüber informiert worden.

Außerdem fehlten in der Liste Dörfer der Gemeinde Scharbeutz, die ebenfalls von ZVO und TNG erschlossen werden: Pönitz am See, Gronenberg, Steenrade, Untersteenrade, Gleschendorf, Klingberg, Schürsdorf, Schulendorf, Sarkwitz und Wulfsdorf bekommen schnelles Internet. Außerdem steht Pönitz in der Liste, aber nicht komplett: Am Ortsrand, der zugleich an der Grenze zur Gemeinde Süsel liegt, gebe es einen schwarzen Flecken, in dem vermutlich auch der Siedlungsteil Broderdamskamp liege, sagte Pürwitz.

Das sei aber noch kein endgültiges Nein: Ein Ausbau in schwarzen Flecken unterliege immer wirtschaftlichen Aspekten. Soll heißen: Wenn es genug Kunden gibt und es sich für die TNG rechnet, erschließt sie auch schwarze Flecken.