Fassensdorf : Kein schnelles Internet in Fassensdorf

Die Fassensdorfer sind enttäuscht: TNG hatte ihnen große Hoffnung auf Glasfaser gemacht vor einer Woche aber abgesagt.

von Juliane Kahlke

12. Juli 2019, 16:33 Uhr

Fassensdorf | Die Hoffnung auf schnelles Internet ist in Fassensdorf der Enttäuschung gewichen. Denn wer mit TNG einen Vorvertrag geschlossen hatte, erhielt vor einigen Tagen nun die Absage. In einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, bedauert das Kieler Unternehmen dies: „Leider ist in Fassensdorf die Anzahl der eingegangenen Verträge nicht ausreichend, sodass die Wirtschaftlichkeit für einen Ausbau aus eigenen Mitteln der TNG Stadtnetz GmbH nicht gegeben ist.“

Da Fassensdorf mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde angebunden sei, falle es nicht in das vom Bund geförderte Projekt „Go! Glasfaserausbau Ostholstein“. Bei der Vermarktung zog TNG nach eigenem Bekunden einen privatwirtschaftlichen Ausbau in Betracht, hat davon aber nun Abstand genommen.

Wie TNG auf unsere Frage hin gestern sagte, stornierte das Unternehmen 27 Verträge im Ort mit der Erklärung: „Diese Zahl entspricht knapp 60 Prozent der Haushalte und liegt etwas unterhalb unserer Vermarktungsgrenze, ab der ein Ausbau vorgenommen werden soll.“

Marvin Mews ist enttäuscht. „Das macht uns zum Museumsdorf“, sagt der Dorfvorsteher. Beim öffentlichen Nahverkehr sei der Ort mit einem Bus morgens und einem mittags schon abgehängt, nun auch noch das. Die betreffenden Einwohner des 170-Seelen-Dorfs seien empört gewesen und hätten nach Erhalt des Schreibens ihrem Ärger bei ihm Luft gemacht. Mews wandte sich an den Bürgermeister, der beim ZVO nachgefragt habe.

Das bestätigte Bürgermeister Adrianus Boonekamp und sprach von Gesprächen, die zwischen ZVO und TNG geführt werden.

Dabei ist der Zweckverband Ostholstein aber nicht in der Pflicht, wie Dr. Uwe Jürgens erklärt. Der ZVO-Geschäftsbereichsleiter Recht, Personal und IT-Management weist auf die ausreichende Anbindung Fassensdorfs laut Markterkundung hin. Es gelte es als sogenannter „schwarzer Fleck“ und damit untersage der Gesetzgeber dem ZVO, dort aktiv zu werden. Aus dem Grund trete die TNG in Fassensdorf nicht als Geschäftspartner des ZVO auf, wie in den kaum angebundenen „weißen Flecken“, sondern auf eigene Rechnung.

Der ZVO habe viel Verständnis für die Fassensdorfer, sagt der Jurist: „Wir prüfen mit TNG zusammen noch Alternativen für die Versorgung des Gesamtortes Fassensdorf.“ Welche Alternativen das sein könnten und ob sich bereits eine Lösung abzeichnet, ließ er offen.

Im Ort selbst macht die Zahl von 80 Prozent die Runde. Fast alle hätten solche Vorverträge unterschrieben, sagt Marvin Mews, und überlegt, ob er im Dorf nochmal nachzählen soll. Er selbst habe trotz Unterschrift keine Absage erhalten. Mews hat im Ort gebaut. Ein triftiger Grund sei die Aussicht auf schnelles Internet gewesen.