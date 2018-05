Kein Nachweis für sexuelle Straftaten

Anklage wegen Vergewaltigung und Freiheitsberaubung endete mit Freispruch

von Michael Kuhr

02. Mai 2018, 11:05 Uhr

Am Ende war das Plöner Schöffengericht doch nicht von der Schuld des 28-jährigen Angeklagten überzeugt, den die Kieler Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung und Freiheitsberaubung angeklagt hatte – es sprach ihn frei. Laut Anklageschrift vergewaltigte der aus dem Kreis Segeberg stammende Angeklagte im Frühjahr 2015 seine damals 16-jährige Freundin und hinderte sie daran, sein Schlafzimmer und in einem Fall sein Auto zu verlassen.

„Opfer“ wie auch „Täter“ gehörten zu dieser Zeit einer kleineren kirchlichen Glaubensgemeinschaft an. In der von Januar bis März 2015 dauernden Beziehung wurde es schnell zur Gewohnheit, dass der Angeklagte auch die Nächte bei seiner Freundin in Schönberg verbrachte, oder die junge Frau bei ihm. Sexuelle Handlungen gehörten zum Tagesablauf – einvernehmlich, wie auch das „Opfer“ bestätigte. An einem Abend im März 2015 habe sie sich ihm aber verweigert, berichtete die als Zeugin vernommene Freundin des Angeklagten. Dieses habe sie dem Angeklagten auch unmissverständlich zu verstehen gegeben.

Trotzdem habe er darauf bestanden, mit ihr zu „schlafen“ und dieses dann auch gewaltsam durchgesetzt, wobei der Angeklagte sie auch durch Würgen am Hals gefügig gemacht habe. Er habe stets seinen Willen durchgesetzt und auf ihre Befindlichkeiten keinerlei Rücksicht genommen, so die Zeugin. Aufkeimenden Widerstand habe er mit Verschließen der Schlafzimmertür gebrochen und in einem anderen Fall sie daran gehindert, sein Auto zu verlassen.

Von einer Anzeige habe sie aus Scham zunächst Abstand genommen. Als sie dann später von anderen Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft erfahren habe, dass der Angeklagte in gleicher Weise mit einer anderen jungen Frau aus der Gemeinschaft umgegangen sei, habe sie sich zu einer Aussage bei der Polizei entschlossen.

Als ein „Komplott“ der Glaubensgemeinschaft, mit dem Ziel, ihn aus der Gemeinschaft auszuschließen, bezeichnete der Angeklagte die Vorwürfe, die von ihm vehement bestritten wurden. Wie so oft in gleichgelagerten Fällen stand auch hier Aussage gegen Aussage; Sachbeweise standen dem Gericht zur Aufklärung des Sachverhaltes nicht zur Verfügung.

Akribisch versuchte das Gericht in der zweitägigen Beweisaufnahme sich ein Bild der Geschehnisse zu machen. Dabei spielten auch die sozialen Medien wie „WhatsApp“, „Instagram“ und „Facebook“ eine nicht unerhebliche Rolle. In der dreimonatigen Beziehung hatte es zwischen den Beteiligten einen regen Chat-Verkehr gegeben, den der Angeklagte dokumentiert und als Beweismittel zu seiner Entlastung in das Verfahren einbrachte. Damit gelang es ihm, einen Teil der belastenden Aussage seines „Opfers“ infrage zu stellen und bei dem Vertreter der Staatsanwaltschaft und dem Gericht deutliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugin zu wecken. Im Sinne des juristischen Grundsatzes „Im Zweifel für den Angeklagten“ beantragte die Staatsanwaltschaft einen Freispruch für den Angeklagten, den das Gericht dann auch verkündete.