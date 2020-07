Lensahn : Kein „Mehr-Wert“ mehr: Aus für das Sozialkaufhaus der Diakonie

„Soziales Problem für Lensahn“: Einrichtung schloss am 30. Juni seine Türen.

Lensahn | Seit 2008 gab es in Lensahn in der Hohenkrogstraße das Sozialkaufhaus „Mehr-Wert“. Am 30. Juni schloss es für immer seine Türen. Einen Monat haben die verbliebenen Mitarbeiter noch Zeit das Gebäude eines ehemaligen Supermarktes zu räumen und letzte Möbel auszuliefern. In Lensahn herrscht Unverständnis für die Schließung und viele der Kunden stehen vor dem Problem ihre Bedürfnisse an Möbel, Kleidung und sonstigen Dingen für den Haushalt zukünftig nicht mehr vor Ort befriedigen zu können.

„Soziales Problem für Lensahn“

Darüber ist besonders Sabine Walther erbost. Sie betreute als ehrenamtliche Mitarbeiterin das Bücherangebot und empfindet das Ende des „Mehr-Wert“ vor allem als ein soziales Problem für Lensahn: „Für viele unserer Kunden war das hier der Ort für soziale Kontakte.“ Einige seien mehrmals am Tag gekommen, nur um jemanden zum Reden zu haben. So sei es nicht verwunderlich, dass bei der Nachricht von der Schließung Tränen geflossen seien. Viele der Kunden seien nicht mobil und könnten nicht auf Angebote in Heiligenhafen, Neustadt oder Eutin ausweichen, wo noch andere Träger Sozialkaufhäuser betreiben.

Mitarbeiter verstehen Schließung nicht

Das bestätigt auch Kathrin Sawade, die in Lensahn die Verantwortung trug. „Eine Waschmaschine kostete bei uns zwischen 30 und 80 Euro zuzüglich Lieferung. Wer die jetzt aus Neustadt holen muss zahlt nicht nur den Transport, sondern muss auch das Geld für den Bus dorthin haben“, macht sie die Probleme ihrer Kunden deutlich, die auf jeden Cent achten müssen. Alle Mitarbeiter hätten immer vollen Einsatz gezeigt, was auch zu großer Anerkennung geführt habe. „Wir bekamen immer wieder gesagt, wir seien das sauberste und netteste Sozialkaufhaus“, berichtet Sawade vom Feedback, das sich in den letzten Tagen in der enormen Anzahl von Kuchen zum Abschied messen lasse.

Aus diesen Gründen kann Sabine Walther die Schließung auch nicht verstehen: „Von der Diakonie hätte ich mir mehr Verantwortung für die Menschen gewünscht.“

Vom Bett bis zum Teelöffel

Das „Mehr-Wert“ in Lensahn war eines von sechs Sozialkaufhäusern die in Trägerschaft der gemeinnützigen Gesellschaft „Perspektive Bildung“ in Schleswig-Holstein betrieben werden. Zur Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie gehörend werden die Kaufhäuser als Beschäftigungsprojekte zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt. Ein wichtiger Partner der Gemeinde Lensahn war das Sozialkaufhaus 2015, als es galt kurzfristig Wohnraum für Flüchtlingsfamilien herzurichten. „Da haben wir Wohnungen komplett vom Bett bis zum Teelöffel ausgestattet“, erzählt Kathrin Sawade. In Spitzenzeiten waren in Lensahn rund 20 Menschen im Kaufhaus beschäftigt. „Zwei bis drei von ihnen als Festangestellte, die übrigen waren sogenannte Arbeitsgelegenheiten oder 1-Euro-Job genannt“, berichtet Sawade. Sie wechselt als Angestellte von „Perspektive Bildung“ ins Sozialkaufhaus nach Sereetz. Die zum Schluss noch im Beschäftigungsprojekt tätigen Mitarbeiter wurden vom Jobcenter in andere Projekte in der Region vermittelt.

Gründe und Gerüchte

Das Jobcenter war es nach Auskunft von Reinhard Arens auch, das keinen Bedarf mehr für Arbeitsgelegenheiten nach Paragraf 16i des Sozialgesetzbuches II in Lensahn gesehen hat. Schon als vor einem Jahr die Kündigung für die Räume kam, begannen nach Auskunft des Geschäftsführers von „Perspektive Bildung“ die Gespräche mit dem Jobcenter. Ein weiterer Grund seien die nicht mehr zu erwirtschaftenden Personalkosten gewesen. Während es im ersten Jahr noch 100 Prozent der Lohnkosten vom Jobcenter erstattet gibt, geht diese Quote von Jahr zu Jahr zurück. Mit dem Anspruch Empfängern von Hartz IV zu extrem niedrigen Preisen die gespendeten Waren zu überlassen seien die Lohnkosten nicht zu decken gewesen.

Die letzten unverkauften Möbel, die Einrichtung der Werkstatt und Fahrzeuge werden auf die verbleibenden Sozialkaufhäuser des Trägers verteilt und auch alle Angestellten haben eine neue Beschäftigung gefunden.

Der in Lensahn kursiereden Information, das Sozialkaufhaus müsse wegen dem Bau neuer Wohnhäuser weichen, widerspricht der Investor im Gespräch mit dem OHA. Auf dem Nachbargrundstück entstünden zwar wie auf dem Bauschild ausgewiesen zwei Häuser, das stehe aber in keinem Zusammenhang mit den Plänen auf dem alten Supermarktgelände. Dieses befinde sich nicht einmal im Besitz des Investors.