Kein London in Malente

Noch gestern stieg Rauch aus der Ruine, war nicht klar, wie viele Opfer zu beklagen sind. Der verheerende Brand des Grenfell Towers im Londoner Stadtteil Kensington, der am frühen Mittwochmorgen ausgebrochen war, hat nicht nur weltweit Bestürzung hervorgerufen. Selbst Fachleute rätseln darüber, wie sich die Flammen so rasend schnell durch die Etagen des 24-stöckigen Hochhauses fressen konnten.

Ist so etwas auch in Ostholstein möglich? Wie sicher dürfen sich beispielsweise Bewohner des Malenter „Intermar“-Gebäudes fühlen? Malentes Gemeindewehrführer Bernd Penter staunt zwar auch über die schnelle Ausbreitung des Feuers in dem Londoner Hochhaus, will aber nicht über die Gründe spekulieren. Davon unabhängig beurteilt er den Brandschutz im Intermar aber als gut. „Ich sehe da kein Problem, wenn die Bewohner sich an die Regeln halten, die für einen Brandfall herausgegeben worden sind, und sich mit den Rettungs- und Fluchtwegen vertraut gemacht haben“, betont er.

Klar ist: Von außen könnte die Malenter Feuerwehr aus den oberen Stockwerken niemanden retten. „Die Drehleiter hat eine Nennrettungshöhe von 23 Metern, das ist im Regelfall der 7. Stock“, erklärt Penter. Das ehemalige Hotel-Gebäude, in dem sich etwa 180 Wohnungen befinden, von denen 80 dauerhaft bewohnt sind, hat jedoch zwölf Stockwerke. Deshalb gebe es einen zweiten Rettungsweg.

Damit ist aus Sicht von Nils Hollerbach, Fachbereichsleiter Planung, Bau und Umwelt beim Kreis Ostholstein, eine der wichtigsten auf Hochhäuser gemünzten Vorschriften erfüllt. „Der zweite Flucht- und Rettungsweg wird nicht durch die Feuerwehr über Leitern gewährleistet, sondern baulich“, erklärt er. Das bedeutet, Hochhäuser wie das Intermar müssen über zwei Treppenhäuser verfügen. „Das ist ein entscheidender Unterschied zu London“, sagt Hollerbach. Denn dort war der einzige Weg nach draußen offenbar durch Rauchgase versperrt. Sollte nur ein Treppenhaus vorhanden sein, müsse dies für den Brandfall besonders gesichert sein, dazu zähle auch eine eigene Stromversorgung.

„Brandschutz ist Ländersache“, erläutert Hollerbach. Die Landesbauordnung und die zuletzt 2011 aktualisierte Hochhaus-Richtlinie treffe nähere Festlegungen: „Ab einer Höhe von 22 Metern beginnen Hochhäuser.“ In Ostholstein sind dies neben dem Malenter Intermar etwa die drei Gebäude des Hotel- und Ferienzentrums am Südstrand in Burg auf Fehmarn mit 16 Stockwerken und der ehemalige Hotelkomplex Panoramic in Sierksdorf. Dessen drei Hochhäuser mit 9, 12 und 18 Stockwerken beherbergen heute 400 Eigentumswohnungen. Das Maritim-Clubhotel in Timmendorfer Strand gilt mit seinen rund 32 Etagen und 101 Metern Höhe gar als zweithöchstes Gebäude in Schleswig-Holstein – nach seinem Pendant in Travemünde, das auf 119 Meter kommt.

Für solche Bauwerke sei ein Brandschutzkonzept vorgeschrieben, sagt Hollerbach. Alle sechs Jahre nehme der Kreis bei einer Brandverhütungsschau die Sicherheit der Hochhäuser unter die Lupe, auch mit Hilfe externer Prüfingenieure für Brandschutz. Dabei geht es auch um vermeintliche Kleinigkeiten wie Hinweisschilder, weiß der Hausverwalter des Intermars, Volker Moltzen – etwa um Hinweise, im Brandfall keinen Fahrstuhl zu benutzen, oder das Verbot brennbarer Materialien wie Kränze oder Bilder in den Fluren. Die letzte Brandschau im Intermar habe es im Herbst 2015 gegeben – mit diversen Auflagen, die nach und nach abgearbeitet würden. Es gebe aber nichts, was eine potenzielle Gefahr darstelle, beruhigt Moltzen: „Von daher kann ich ruhig schlafen.“

Neben dem zweiten Treppenhaus gibt es weitere Vorkehrungen, auf die Feuerwehr und Hausverwalter verweisen. Die Feuerwehr kann im Ernstfall Wasser in fest verlegte „Steigleitungen“ einspeisen. Mit dem ehemaligen Trinkwasserbehälter stehen rund zwölf Kubikmeter Wasser für den ersten Löschangriff zur Verfügung. Die Brandmeldeanlage mit Rauchmeldern im gesamten Gebäude ist direkt mit der Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe verbunden. Sobald die Anlage auslöst, fahren die Fahrstühle automatisch nach unten. Die Balkone sind umlaufend, auf den Fluren gibt es Rettungs- und Fluchtpläne, im Eingang Pläne für die Feuerwehr. „Und wir achten immer darauf, dass Brandschutztüren zufallen können“, versichert Moltzen.

Nach bisherigen Erkenntnissen scheint eine brennbare Fassadendämmung in London als Brandbeschleuniger gewirkt zu haben. Beim Intermar sei die Fassade sicher, bekräftigt Moltzen: „Das ist Waschbeton, das kann nicht brennen.“ Brennbare Dämmstoffe wie Polystyrol seien hierzulande bei Gebäuden über 22 Metern Höhe nicht erlaubt, erläutert Hollerbach. Sein Fazit zu den von seiner Behörde überwachten Hochhäusern: „Ich würde dort ruhig schlafen.“

Und was ist zu tun, wenn es doch einmal brennt? In London galt offenbar die „Stay Put“-Regel, die besagt, dass Bewohner im Brandfall ihre Wohnungen nicht verlassen sollen. Davon hält Feuerwehrchef Bernd Penter gar nichts. Sein dringender Rat: „Wenn die Brandmeldeanlage losgeht, sollte man das Gebäude so schnell wie möglich verlassen.“ Man wisse nie, wie groß ein Feuer werde und wie es sich ausbreite.

von Bernd Schröder

erstellt am 15.Jun.2017 | 11:18 Uhr