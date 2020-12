Corona-Auswirkungen : Kein leichtes Jahr für Fahrschulen

Fahrlehrer waren zwischen dem ersten und zweiten Lockdown am Limit / Fahrschüler hängen vor Prüfungen in der Warteschleife

von Michael Kuhr

30. Dezember 2020, 12:33 Uhr

Plön/Eutin | Fahrlehrer, die zwischen dem ersten und zweiten coronabedingten Lockdown am Limit waren – Fahrschüler, die jetzt gern Prüfung hätten, aber nicht dürfen – Inhaber, die sich mehr bundesweite Einheitlichkeit wünschen: Es war kein leichtes Jahr für Fahrschulen in der Region. „Die Stimmung ist nicht toll“, bringt es Gordon Lietsch nüchtern auf den Punkt.

Der 54-jährige Plöner ist Inhaber der gleichnamigen zertifizierten Plöner Fahrschule, seit 2001 Fahrlehrer aller Klassen und bildet mit seinen Kollegen auch Berufskraftfahrer aus sowie weiter. Ab Mitte Dezember habe man noch prüfen, aber nicht mehr ausbilden dürfen. „Auch zur Prüfung durften die Schüler nicht mehr selber fahren“, erzählt Lietsch.

Für die Woche vor Weihnachten habe man sich entschieden, alle Prüfungen abzusagen. Wegen mangelnder Fahrpraxis, weil die Schüler in den Tagen zuvor nicht mehr üben konnten. „Wir wären gern fertig geworden“, berichtet der gebürtige Jülicher von der Mehrarbeit zwischen Mai und Dezember wegen zusätzlicher Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis. „Die Fahrlehrer waren am Limit“, blickt Lietsch zurück.

„Am Anfang des Dezembers schwenkte die Stimmung um. Alle wollten in zwei oder drei Tagen fertig werden“, gibt seine Frau Anja Inhalte von Telefonaten wieder. „Mein Kind hat jetzt Vorrang“, habe ein Elternteil verlangt. Doch könne man nicht aufholen, was fehlt, müsse allen Schülern gerecht werden und könne nicht einigen absagen und anderen nicht. Er habe zugesehen, dass er die Schüler, die fit und dran waren, noch in die Prüfung bekommt, bilanziert Gordon Lietsch.

Er habe Verständnis dafür, dass die Fahrschulen schließen mussten, aber er hätte es sich bundesweit und für alle gewünscht, meint er mit Blick auf Nachbarländer wie Hamburg und Niedersachsen. Anfang Januar wäre eigentlich Prüfung beim TÜV für angehende Berufskraftfahrer und zusätzlich in Theorie bei der IHK für Quereinsteiger gewesen. Beides wurde abgesagt. Jetzt bauen die Fahrlehrer Überstunden ab und gehen im Januar in Kurzarbeit.

Die fehlende Einheitlichkeit bemängelt auch Markus Wiepert, seit 2016 Inhaber der Eutiner Fahrschule Rahlf. Nach dem ersten Lockdown hätten Eltern geguckt und nachgefragt, wie man das Hygienekonzept umgesetzt habe, verweist er auf seinen Bestand an Desinfektionsmitteln sowie die Anordnung der Möbel im Unterrichtsraum im Einbahnstraßensystem.

„Die Qualität der Ausbildung hat sich nicht verändert“, ist Wiepert überzeugt. Am 15. Dezember erteilten er und seine Kollegen, die jetzt in Kurzarbeit sind, zuletzt Unterricht und Fahrstunden mit Prüfungen am 17. und 18. Dezember. Man habe den Schülern freigestellt, ob sie sich prüfen lassen wollten, da sie sich vor der Prüfung nicht mehr warmfahren durften. „Gerade die Fahrten kurz vorher geben Sicherheit“, weiß der gebürtige Neustädter. Auch er entschied sich, in der letzten Woche vor Weihnachten nicht zu prüfen. Das wäre nicht richtig gewesen, weil die Schüler nicht fertig waren. „Ich wollte keinen in die Prüfung geben, der nicht im Auto gesessen hat. Das wäre nicht fair.“

Doch seien Akzeptanz und Verständnis groß gewesen. Der 43-jährige gelernte Industriekaufmann und staatlich geprüfte Betriebswirt schätzt, dass Schüler nach dem Lockdown nicht so viele Extra-Fahrstunden brauchen werden. Wenn es bei vier Wochen bleibe, ließe sich das Erlernte wieder vertiefen. Gekniffen seien aber diejenigen, die kurz vor der Prüfung waren. Genauso wie diejenigen, die gar nicht erst anfangen können. Wiepert freut sich, wenn es wieder losgeht und sucht noch einen Auszubildenden, auch für das Büromanagement sowie weitere Fahrlehrer.