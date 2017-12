Schönwalde : Kein Geld für Bungsberg-Skilift

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

von Dieter Hartmann

erstellt am 15.Dez.2017 | 11:00 Uhr

Einen Haushaltsplan mit einem Defizit von 370 000 Euro verabschiedete die Gemeindevertretung Schönwalde Mittwochabend einstimmig im Feuerwehrhaus Hobstin. Die größten Einzelposten sind die Sanierung des Sportplatzes in Schönwalde. In nichtöffentlicher Sitzung beschloss der Gemeinderat zudem, den Skilift in diesem Winterhalbjahr nicht auf dem Bungsberg aufzubauen.

Das Thema Skilift war erst zu Sitzungsbeginn in die Tagesordnung aufgenommen worden, behandelt wurde es unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nach Auskunft des Leitenden Verwaltungsbeamten Burkhard Busch wurde beschlossen, dass der Lift in diesem Winterhalbjahr nicht mehr aufgebaut werde. Grund seien fehlende Haushaltsmittel, unter anderem für die Tüv-Abnahme. Zugleich beschloss die Gemeindevertretung, für die nächste Wintersaison frühzeitig Verhandlungen mit Betreibern aufzunehmen. Der Deutschen Presseagentur sagte Bürgermeister Hans-Alfred Plötner gestern, wegen der Witterung und dem weichen Untergrund könne die Anlage nicht mehr rechtzeitig zum Beginn der Wintersportsaison aufgebaut und vom Tüv abgenommen werden.

Den Auftakt der gut besuchten Sitzung bildete eine lebhafte Einwohnerfragestunde. So stritten die Mönchneversdorfer Alexandra Schnoor und Manfred Ruser heftig über den Zustand des Fledermauskellers. Während der Eigentümer von einem gesunden Zustand sprach, erklärt Schnoor, dass die Einflugschneisen eingestürzt seien. Noch nicht beigelegt ist ein Streit zwischen Stefan Krainbring, Landwirt aus Stolpe, und Gemeindevertretern. Nach einem deftigen Wortwechsel in einer Gemeinderatssitzung vor rund einem Jahr gab es gegenseitige Klagen, die aber alle abgewiesen wurden.

In der Sitzung präsentierte Krainbring den Ausdruck einer E-Mail mit einem ihn diskreditierenden Inhalt, die an einen seiner Vertragspartner geschickt worden sei. Er habe den anonymen Absender dieser Mail ermittelt, es handele sich um einen Gemeindevertreter. Er verlange von dem Betreffenden eine Entschuldigung, andernfalls werde er weitere Schritte unternehmen. Namen nannte Krainbring aber nicht.

Zu einer Frage nach der Einrichtung einer E-Tankstelle in Schönwalde sagte Bürgermeister Hans-Alfred Plötner (CDU), dass die Gemeinde in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Stadtwerken Eutin sei. Daneben berichtete der Bürgermeister über die Bemühungen der Gemeinde für einen Radweg zwischen Schönwalde und Lensahn und äußerte Hoffnung, dass recht bald mit dem Bau begonnen werde.

Positives meldete Plötner auch zum Bau eines Breitbandnetzes: „Die TNG hat in Schönwalde die erforderlichen 60 Prozent an Anmeldungen erreicht.“ Die Gemeinde freue sich zudem über eine gute Resonanz des seit sechs Wochen geöffneten Jugendtreffs.

Dank sagte die Gemeindevertretung der Feuerwehr Hobstin, die zugunsten der Wehr in Mönchneversdorf auf ein neues Fahrzeug verzichtet habe, weil dort eine höhere Brandlast bestehe. Ohne Diskussionen wurde die Erhöhung des Zuschusses für den Erwerb von Führerscheinen für Feuerwehrfahrzeuge gebilligt. Die Gemeinde zahlt bis zu 1500 Euro Zuschuss und übernimmt die Kosten für eine Verlängerung. Im Gegenzug müssen sich die Feuerwehrleute auf mindestens fünf Jahre verpflichten.

Wenig Diskussionsbedarf gab es bei der einstimmigen Verabschiedung des Haushaltsplanes, der zuvor intensiv im Finanzausschuss diskutiert und beraten wurde. So wurden 85 000 Euro für die Sanierung des Grandplatzes eingestellt, weitere 45 000 Euro für den anderen Sportplatz und noch einmal 15 000 Euro für die Pflege der Bäume und Sträucher rund um das Sportplatzgelände. Insgesamt rund 370 000 Euro Defizit weist das Zahlenwerk aus. „Das stimmt uns nicht froh. Wir müssen sparsam wirtschaften, aber ich weiß noch nicht wie“, sagte SPD-Gemeindevertreterin Bärbel Seehusen. „Trotz entsprechender Empfehlungen verzichten wir auf Steuererhöhungen“, ergänzte Plötner.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde über den Nutzungsvertrag mit dem TSV Schönwalde beraten. Wie Busch sagte, wurde ein mit dem Sportverein ausgehandelter Vertrag beschlossen.