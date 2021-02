Corona aktuell : Kaum Neuinfektionen in Ost-Holstein, aber zwei weitere Tote

RKI-Werte sinken auf 70,28 in Ostholstein und 26,4 im Kreius Plön.

von Achim Krauskopf

02. Februar 2021, 17:18 Uhr

Eutin/Plön | Deutlich gesunken sind die Corona-Infektionen in den 24 Stunden vor Dienstagmittag: In Ostholstein gab es eine, in Plön vier. Aber: In Ostholstein sind zwei weitere Menschen gestorben. Und die Zahl der Covid-19-Patienten im Krankenhaus ist von 26 auf 30 gestiegen.

53 Menschen mehr in Quarantäne

Ostholstein meldete gestern 1781 Corona-Fälle, einer mehr als Montag, die Zahl der aktuell Positiven hat um zwei auf 310 abgenommen, die der Genesenen um einen auf 1437 zugenommen. Kräftig gewachsen ist die Gruppe der Menschen in Quarantäne um 53 auf 426. Mittlerweile sind in Ostholstein 34 Menschen gestorben, die mit Corona infiziert waren.

Mit Sieben-Tage-Inzidenz auf Rang 133

Die Zahl der Infektionen über sieben Tage je 100.000 Einwohnern ist von 75,8 auf 70,8 gesunken. In der vom Robert-Koch-Institut (RKI) geführten Liste von allen Städten und Kreisen ist Ostholstein von 169 auf 133 gestiegen.

Der Kreis Plön meldete vier Neuinfektionen und eine Gesamtzahl von 769. Positiv sind 70, drei mehr, genesen sind 681, eine Person mehr. Ebenfalls eine Person mehr wird in einem Krankenhaus behandelt, insgesamt sind es 20. In Quarantäne sind 160, drei weniger.

Kreis von neun auf sieben gestiegen

Der Sieben-Tage-Wert ist von 30,3 auf 26,4 gesunken, der Kreis Plön ist damit im bundesweiten Rang von neun auf sieben gestiegen. Beim Blick auf diese Tabelle und die dazu gehörende Landkrarte des RKI fällt auf, dass sich die Farbe Gelb im Norden immer mehr durchsetzt: Sie markiert Kreise und Städte mit einem RKI-Wert von weniger als 50, und seit dem Vortag sind der Kreis Steinburg und die Stadt Kiel hinzu gekommen.

Pinneberg schlimmer als Hamburg

Gebiete mit einem Wert von mehr als 100 sind immer noch die Städte Flensburg und Lübeck sowie der Kreis Pinneberg. Dabei ist bemerkenswert, dass die benachbarte Hansestadt Hamburg mit einem Inzidenzwert von 75,8 nicht einmal die Hälfte des Pinneberger Wertes hat, der 155 beträgt.