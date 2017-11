Kaufleute loben Rücksicht der Arbeiter

vergrößern 1 von 2 Foto: Emde (2) 1 von 2

von Constanze Emde

erstellt am 17.Nov.2017

„Viel ruhiger, viel sauberer und lange nicht so schlimm, wie erwartet“ – so lautet das Fazit der meisten Kaufleute in der Peterstraße, die unmittelbar vor ihrer Ladentür von der Baustelle betroffen waren.

Seit Mitte Mai arbeiteten in der Spitze mehr als ein Dutzend Bauarbeiter der Firma OTG rund um Baustellenleiter Frank Hirz in den ersten beiden Abschnitten der Peterstraße – von den Versorgungsleitungen bis zu den Oberflächen wurde alles angefasst und erneuert. „Sie waren immer sehr zuvorkommend, sehr nett und haben viel Rücksicht genommen“, sagt Julia Hoth vom gleichnamigen Brillenstudio. Ihr Vater, einstiger Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Eutin, ergänzt: „Wir hatten im Vorfeld ja viele Sorgen, aber die sind zum Glück in keinster Weise eingetroffen.“ Wann immer es Einschränkungen oder etwas zu klären gab, seien die Bauarbeiter für Vorschläge offen gewesen und haben auf Kunden und Kaufleute Rücksicht genommen. Und die älteren Kunden, die auf die Gehhilfen oder Rollatoren angewiesen seien, haben schon gelobt, wie viel besser es jetzt sei, berichtet Hoth.

Auch der Efes-Mitarbeiter vom Imbiss gegenüber hat Lob für die Bauarbeiter übrig, freut sich aber, „dass es jetzt vorbei ist, denn wir haben schon gemerkt, dass weniger Kunden kamen, wenn weniger Tische draußen stehen konnten“. Für das Kinderfachgeschäft auf der gleichen Seite seien die finanziellen Auswirkungen dramatischer als gedacht. „Wir hatten fünf Monate Baustelle und das zu merken. Wir haben große Hoffnungen, dass es jetzt besser wird“, sagt Petra Ziewitz. Andreas Kanieß vom Sportgeschäft freut sich auch darüber, dass der Abschnitt vor seiner Tür geschafft ist: „Aber die Bauarbeiter waren wirklich sehr bemüht, dass wir so wenig wie möglich beeinträchtigt waren.“ Dass es wegen der Baustelle in Eutins Fußgängerzone auch weniger Kunden gab, sahen nur zwei befragte Kaufleute so. „Die Touristen und die Stammkunden waren trotzdem hier, ich kann nicht sagen, dass es weniger waren“, sagt Senja Hartung vom Schmuckgeschäft. „Wenn es Umsatzeinbußen gab, dann lag das wohl auch am verregneten Sommer und verschiedenen Räumungsverkäufen“, vermutet Christian Aldrup. Die Zusammenarbeit mit den Bauleuten aber habe super funktioniert. Aldrup durfte sich gestern am letzten offiziellen Baustellentag vor der vereinbarten Baupause in der Vorweihnachtszeit in den Bagger setzen. „Das war schon cool.“

LMK-Inhaber Thomas Menke, der wöchentlich in den Besprechungen als Baustellenleiter mit am Tisch saß, lobte die gute Zusammenarbeit: „Das lief wirklich reibungslos. Wir konnten unsere Wünsche und Vorstellungen äußern, sie wurden gehört und die Bauarbeiten hielten sich an alle Absprachen, dafür möchten wir einfach Danke sagen.“ Für einen gemeinsamen Ausklang der ersten Bauphase laden die Kaufleute der Peterstraße am 30. November ab 18.30 Uhr neben ihren Kunden auch den Bautrupp ein, um Danke zu sagen – für die Treue und gute Zusammenarbeit. Mit dem Rest der Peterstraße soll es voraussichtlich ab 9. Januar weitergehen. Montag werden die Gerätschaften abgeholt.