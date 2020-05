Eutin : Kaufleute hoffen auf neue Impulse

Schließung von LMK überraschte nicht alle Eutiner Einzelhändler / Verkleinerung war Vorbote / Attraktive Neuansliedlung erhofft

26. Mai 2020, 17:59 Uhr

Eutin | Die Nachricht von der Schließung des LMK Traditionskaufhauses zum Ende des Jahres verbreitete sich rasend schnell. Bürgermeister Carsten Behnk bezeichnete die Schließung des mehr als 200 Jahre alten Eutiner Unternehmens beim Talk der Wirtschaftsvereinigung (Seite 9) als „Eutins zweite Krise“, die sich hoffentlich zum Guten wende. Nach dem Sky-Markt sei das der zweite große Verlust für die Innenstadt, so Behnk. Er hoffe, dass sich die Gespräche, die Kaufhaus-Eigentümer Thomas Menke mit Interessenten eine Shop-in-Shop-Lösungen führe, von Erfolg gekrönt seien und ab März wieder Leben im Haus einkehre. Dies sei auch mit Blick auf die 70 Arbeitsplätze, die verloren gingen, wichtig, so Behnk. Auch Menke hatte betont, dass er für einen Großteil seiner Mitarbeiter auf eine Weiterbeschäftigung bei den einziehenden Händlern hoffe.

Wie reagieren die Kaufleute der Innenstadt auf das Bekanntwerden der Schließung von LMK? Der Ostholsteiner Anzeiger hat nachgefragt.

Ein herber Schlag, sagt der WVE-Vorsitzende

„Für den Standort Eutin ist das ein herber Schlag und auch für Thomas Menke war das nach mehr als 200 Jahren Firmengeschichte ein persönlich schwieriger Schritt“, sagte Hans-Wilhelm Hagen, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Eutin (WVE). Andererseits habe Menke schon im vergangenen Jahr Flächen reduziert als Folge des Strukturwandels. „Wir müssen schauen, wie wir gemeinsam Eutin attraktiv machen, jetzt mehr denn je“, sagte Hagen. Ein „Briefkasten“, in den Händler vor Ort ihre online von Kunden bestellte Ware legen und sich die Kunden nach Dienstende ihre Sachen mit nach Hause nehmen können, sei neben den Gutschein-Ideen eine weitere. „Wir wären dann schneller als Amazon. Morgens bestellt, abends mitgenommen“, sagt Hagen mit Blick auf den konkurrierenden Onlinehandel. Noch sei es eine Idee, für die Verbündete und Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden müssten. „Aber wir wollen das weiter verfolgen“, versicherte Hagen.

„Wir profitierten von LMK, LMK profitierte von uns“

„Es war der Frequenzbringer. Für Eutin ist es nicht schön, das LMK schließt, auch wenn ich verstehen kann, dass so eine große Fläche nicht mehr wirtschaftliche zu betreiben ist, noch dazu ohne Nachfolger. Wir Einzelhändler haben von LMK und LMK von uns profitiert. Aber gerade ist es für alle sehr angespannt“, sagt Tim-Phillip Dreyer von Piconaja Men. Es sei aber wichtig, dass es weiter gehe und er hoffe, dass sich mutige Einzelhändler in dieser Zeit finden, die beim Shop-in-Shop-Konzept einziehen.

Flächenreduzierung war das erste Anzeichen bei LMK

„Es überrascht mich nicht, dass die Veränderungen bei LMK weitergehen, die mit den Umbauplänen und Flächenreduzierungen begonnen haben“, sagt Stefan Knorr vom Weingeist. Für Eutin könne das neue Konzept eine Chance sein, mit attraktiven neuen Geschäften in guter Lage. „Ich mache mir keine Sorgen, dass Eutin an Attraktivität verliert“, sagt Knorr. Schwierig sei vermutlich für alle anderen Modegeschäfte, dass nun fast ein Jahr lang Schlussverkauf gemacht werde. Karin Struck vom gleichnamigen Geschäft aus dem Rosengarten hofft, dass sich mutige Einzelhändler mit Herz für die leer werdenden Flächen finden. Nur Ware hinlegen und warten, das einer kaufe, genüge heutzutage nicht mehr, so ihre Erfahrungen.

„Wir hoffen auf attraktive Neuansiedlungen“

„Jede Veränderung birgt auch eine Chance. Die bisherigen Verkleinerungen von LMK haben wir zum Glück nicht negativ bemerkt und es gab Neuansiedlungen, die die Stadt und Peterstraße attraktiver machen“, sagt Buchhändler Jan Hoffmann, der auf Neuansiedlungen hofft.