Kaufleute der Peterstraße laden Kunden zum Dankeschön-Fest ein



von Constanze Emde

erstellt am 27.Nov.2017 | 00:16 Uhr

Die Hälfte der Peterstraße ist saniert, die Vorweihnachtszeit beginnt – für die Kaufleute in der Peterstraße ist das Grund genug ihre Kunden zu einem Dankeschön-Fest am Donnerstag, 30. November, 18 bis 21.30 Uhr mit kostenlosem Punsch und Brezeln einzuladen. „Trotz Einschränkungen, Lärm und Schmutz haben sie uns die Treue gehalten und sind zu uns in die Stadt gekommen, dafür möchten wir uns einfach bedanken“, sagt Jutta Hoth vom gleichnamigen Brillenfachgeschäft. Damit in Ruhe und im Trockenen geklönt werden kann, wird ein Zelt auf die Asphaltfläche in der Mitte der Peterstraße aufgebaut und erst nach Geschäftsschluss gefeiert.

„Wir hatten beim Baubeginn ja wirklich alle arge Bedenken, ob wir noch erreichbar sind und die Kunden überhaupt kommen“, erinnert Hoth. Doch die Zusammenarbeit mit den Bauarbeitern habe so gut funktioniert, dass die Sorgen nicht wahr wurden. Auch der Verwaltung dankten die Kaufleute, „das war eine gute Kommunikation“. „Die Stadtsanierung allein reicht aber nicht, um den Einzelhandel zu erhalten, dazu braucht es auch Kunden die vor Ort anstelle online kaufen“, sagt André Domann – „und die Fachgeschäfte haben viel zu bieten“.