Synodaler Weg : Katholische Kirche in der Krise, der Eutiner Hubertus Lürbke ist am Reformprozess beteiligt

Hintergrund: Der synodale Weg Die im September 2018 während einer Bischofskonferenz veröffentlichte Studie über sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Geistliche führte zu einer tiefen Erschütterung. In der folgenden Konferenz im März 2019 in Lingen wurde ein Synodaler Weg beschlossen, den auch Papst Franziskus empfiehlt. Eine erweiterte Gemeinsame Konferenz von Bischöfen und Laien am 14. September 2019 in Fulda bereitete den Synodalen Weg vor. Die Eröffnung des auf zwei Jahre angelegten Reformprozesses fand am 1. Dezember 2019 in München statt. Der Vollversammlung gehören mehr als 200 Personen an, darunter jeweils 69 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, außerdem Vertreter verschiedener kirchlicher Gruppierungen und Vertreter verschiedener Berufsgruppen.